تشكيل كوريا – سون أساسي.. وثنائي مايوركا وولفرهامبتون على الدكة أمام أوروجواي

أعلن باولو بينتو المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية عن تشكيل مباراة أوروجواي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة لكاس العالم 2022.

وشهد التشكيل تواجد سون نجم توتنام هوتسبير أساسيًا رغم خضوعه لجراعة في عظام العين مؤخرًا.

كما يلعب هوانج وي جو لاعب أولمبياكوس المعار من نوتنجهام فورست في خط الهجوم على حساب هوانج هي تشان لاعب ولفرهامبتون واندررز.

كما يشارك الوحش كيم مين جاي مدافع نابولي المتألق، فيما يتواجد لي كانج إين جناح مايوركا على دكة البدلاء.

تشكيل منتخب كوريا الجنوبية:

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو

الدفاع: كيم مون هوان – كيم يونج جون - كيم مين جاي - كيم جين سو

الوسط: جونج وو يونج – هوانج إن بيوم – سون هيونج مين - نا سانج هو – لي جاي سونج

الهجوم: هوانج وي جو