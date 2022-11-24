واصل منتخب سويسرا سجله الرائع في المباريات الافتتاحية بكأس العالم بعد الفوز على الكاميرون بهدف دون مقابل في افتتاح مباريات المجموعة السابعة لكأس العالم 2022.

وعجز منتخب الكاميرون للمباراة الثامنة على التوالي في كأس العالم أن يحقق الفوز أو حتى التعادل بالمونديال.

ويتواجد في المجموعة السابعة رفقة منتخبي الكاميرون وسويسرا كل من البرازيل وصربيا.

ويلعب منتخب الكاميرون مباراته المقبلة أمام صربيا يوم الإثنين ضد صربيا في الثانية عشر ظهرا بينما سويسرا تواجه البرازيل في السادسة مساء نفس اليوم.

نيران صديقة

دائما ما يطلق لقب "نيران صديقة" في كرة القدم على حالة اللاعب الذي يسجل في مرمى فريقه، ولكن في مباراة اليوم كانت الحالة مغايرة نوعا ما.

سجل بريل إمبولو مهاجم سويسرا هدف فوز فريقه على الكاميرون ولكنه رفض الاحتفال والسبب أن مهاجم موناكو ولد في ياوندي عاصمة الكاميرون.

رفض الاحتفال 🤚 رد فعل بريل إمبولو بعد تسجيله هدف سويسرا في مرمى الكاميرون بسبب أصوله الكاميرونية 📸 🇨🇲 pic.twitter.com/5F0LuYDShK — FilGoal (@FilGoal) November 24, 2022

وانفصل والدا إمبولو في طفولته، لينتقل رفقة والدته إلى فرنسا عندما كان عمره 5 سنوات، وينتهى بهم المطاف لاحقًا في سويسرا.

وحصل اللاعب ذو الأصول الكاميرونية على الجنسية السويسرية في 2014 ليبدأ في تمثيل منتخبات بلاده الجديدة.

اللاعب صاحب الـ 25 عامًا سجّل هدفه الدولي رقم 11 والأول له في مسيرته بكأس العالم، إذ اكتفى بصناعة هدف في نسخة 2014 التي شارك فيها بـ 4 مباريات.

وتشبه لقطة إمبولو ما حدث مع هاكان ياكين في مباراة سويسرا ضد تركيا خلال الدور الأول من يورو 2008 عندما سجل هدفين ضد تركيا ورفض الاحتفال، وللمفارقة فإن شقيق هاكان هو مورات المدير الفني الحالي لسويسرا.

وبات إمبولو أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل في مرمى البلد التي ولد بها.

تاريخ لشاكيري وآخر لـ سويسرا

كتب شيردان شاكيري تاريخا له مع منتخب سويسرا بمعادلة رقم أكثر لاعبي الفريق مشاركة في كأس العالم.

ورفع شاكيري رصيده إلى 10 مباريات في كأس العالم.

📋تشوبو موتنج يقود هجوم أسود الكاميرون في مواجهة سويسرا 🦁🇨🇲#في_المونديال pic.twitter.com/jCdZHJFOzc — FilGoal (@FilGoal) November 24, 2022

وبذلك يعادل شاكيري رقم فالون بيهرامي وستيفن ليختشتاينر وشارك كل منهما في 10 مباريات.

ولم يكتف شاكيري بإنجاز المشاركة ولكن نجح في صناعة هدف سويسرا أمام الكاميرون في افتتاح نسخة 2022.

كما نجح منتخب سويسرا في تعزيز رقمه بعدم الخسارة في المباراة الافتتاحية في كأس العالم بالمشاركة السادسة على التوالي.

وكانت آخر خسارة افتتاحية لمنتخب سويسرا في كأس العالم بنسخة 1966 أمام ألمانيا الغربية بخمسة أهداف دون مقابل.

وشارك منتخب سويسرا في نسخ 1994 و2006 و2010 و2014 و2018 و2022، ولم يخسر في أي مباراة افتتاحية بهم.

سلبية الأسود مستمرة

واصل منتخب الكاميرون سجله السيء في كأس العالم منذ 20 عاما وحتى الآن.

وخسر الأسود الكاميرونية للمرة الثامنة على التوالي في مباريات كأس العالم.

وكان آخر انتصار حققه منتخب الكاميرون في كأس العالم يعود إلى الفوز على السعودية بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من دور المجموعات بنسخة 2002.

منتخب الكاميرون يواصل سجله السيء في كأس العالم منذ 20 عاما وحتى الآن 🇨🇲❌ منتخب الكاميرون خسر للمرة الثامنة على التوالي في مباريات كأس العالم. ⛔ آخر انتصار كان ضد السعودية في مونديال 2002 pic.twitter.com/pMktWidmf7 — FilGoal (@FilGoal) November 24, 2022

ومنذ ذلك الانتصار وحتى الآن لعب منتخب الكاميرون ثماني مباريات في نسخ 2002 و2010 و2014 والنسخة الجارية ولم يحقق الانتصار في أي منهم.

وخسر منتخب الكاميرون أمام منتخبات ألمانيا واليابان والدنمارك وهولندا والمكسيك وكرواتيا والبرازيل وسويسرا على الترتيب منذ فوزه على السعودية.

وسجل منتخب الكاميرون خلال تلك المباريات ثلاثة أهداف فقط بينما استقبل 18.

تحفظ جس النبض

بدأ اللقاء هادئا من الجانبين دون أي خطورة تذكر على مرمى أندري أونانا حارس مرمى الكاميرون أو يان سومر حارس سويسرا.

كان منتخب الكاميرون الأكثر استحواذا في العشر دقائق الأولى ولكن دون خطورة على المرمى.

سومر يزأر أمام الأسود

عقب العشر دقائق الأولى تألق يان سومر وحيدا أمام هجوم الكاميرون المتتالي طوال الشوط الأول.

وباغت بريان مبومو دفاعات سويسرا بتسديدة رائعة من الجانب الأيسر في الدقيقة العاشرة ولكن تألق سومر وأبعدها قبل أن يتابعها إكامبي ولكن أعلى العارضة.

وطالب منتخب سويسرا بركلة جزاء في الدقيقة 13 بسبب سقوط بريل إمبولو ولكن احتسب حكم اللقاء تسللا واستأنف اللعب.

واصل منتخب الكاميرون ضغطه على مرمى سويسرا بحثا عن الهدف الأول، وتخطى تشوبو موتينج بمهارة فردية مدافع سويسرا وسددها رائعة في الدقيقة 14 ولكن تألق سومر ببراعة.

حاول منتخب سويسرا التمسك والسيطرة على الكرة أكثر ولكن دون تسديدة على مرمى أونانا.

وشهدت الدقيقة 24 هجمة مرتدة لمنتخب الكاميرون ولكن بعد سلسلة من التمريرات بين إكامبي وموتينج تحولت الكرة إلى ركنية.

وواصل سومر تألقه أمام أسود الكاميرون بإنقاذ رائع في الدقيقة 30 أمام مارتن هونجلا وتحويلها لركنية.

حرم فيدمر في الدقيقة 35 منتخب الكاميرون من هدف محقق بعد عرضية مبومو وأنقذها قبل أن تصل إلى إكامبي المنفرد تماما.

وشهدت نهاية الشوط خطورة أولى لمنتخب سويسرا برأسية إكانجي من الركلة الركنية ولكن بجوار القائم الأيسر لأونانا لينتهي الشوط سلبيا بلا أهداف.

هدف دون احتفال

بدأ الشوط الثاني بشكل مغاير لما حدث في الشوط الأول من خطورة كاميرونية.

ونجح منتخب سويسرا في افتتاح التسجيل بهدف من أول تسديدة على مرمى أونانا في الدقيقة 48.

إذ نجح بريل إمبولو في تحويل عرضية شاكيري الأرضية إلى هدف داخل الشباك.

ورفض إمبولو الاحتفال أمام الكاميرون إذ أنه من أصول كاميرونية.

وكاد تشوبو موتينج أن يسجل التعادل في الدقيقة 57 بعد مهارة فردية من الجانب الأيمن للكاميرون ولكن تصدى سومر بالمرصاد لتسديدة موتينج.

وأنقذ أونانا مرمى الكاميرون من قتل المباراة مبكرا في الدقيقة 66 بعد التصدي الرائع لتسديدة فارجاس وتحويلها إلى ركنية.

ودفع سونج بأولى تبديلاته بنزول جايل أوندوا بدلا من مارتن هونجلا في الدقيقة 69 بينما دفع مورات ياكاين بالثلاثي فابيان فري ونواه أوكافور وهاريس سيفيروفيتش بدلا من جبريل سو وشاكيري وإمبولو بعد دقيقتين.

ودعم سونج هجومه في الربع ساعة الأخيرة بالدفع بالثنائي فينسنت أبو بكر وجورج كيفن نكودو بدلا من شوبو موتينج وكارل إكامبي.

هدأ اللقاء نوعا ما في العشر دقائق الأخيرة إذ حاول المنتخب الكاميروني خطف التعادل وسط تحفظ سويسرا للمحافظة على نقاط المباراة الثلاثة.

ويلعب منتخب الكاميرون مباراته المقبلة أمام صربيا يوم الإثنين ضد صربيا في الثانية عشر ظهرا بينما سويسرا تواجه البرازيل في السادسة مساء نفس اليوم.