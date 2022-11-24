لاعب قطر: طوينا صفحة مباراة الافتتاح.. ونحتاج دعم الجمهور أمام السنغال

يرى إسماعيل محمد لاعب منتخب قطر أن فريقه قادر على الظهور بشكل جيد خلال مواجهة السنغال.

ويلعب منتخب قطر ضد السنغال غدا الجمعة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال إسماعيل في المؤتمر الصحفي: "هدفنا الظهور بشكل مميز هدفنا في المباراة المقبلة وتقديم الصورة الحقيقية للمنتخب القطري والأداء المعروف عنه قبل كأس العالم".

وأضاف "لم نقدم المطلوب ضد الإكوادور وعازمون على تقديم صورة مشرفة. طوينا صفحة مباراة الافتتاح وتركيزنا منصب على مواجهة السنغال".

وواصل " رسالتي للجمهور في الفترة الحالية هى أن المنتخب محتاج إليكم بشكل أكبر من المباراة السابقة نحن نحتاج مزيدا من الدعم والمؤازرة الجماهيرية أمام السنغال".

وفاز منتخب الإكوادور على قطر بهدفين دون رد في استاد البيت، بافتتاح كأس العالم 2022.

فيما تعرض منتخب السنغال للخسارة على يد هولندا بهدفين دون رد في الجولة الأولى.

ويتصدر منتخب هولندا ترتيب المجموعة الأولى متساويا مع الإكوادو برصيد 3 نقاط يليهما قطر والسنغال بصفر من النقاط.