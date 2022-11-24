مدرب قطر: حضرنا لمباراة السنغال جيدا.. ونريد أن يرى الجميع مستوانا الحقيقي

شدد فيليكس سانشيز مدرب قطر على ثقته في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام السنغال.

ويلعب منتخب قطر ضد السنغال غدا الجمعة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال سانشيز في المؤتمر الصحفي: "نعرف أن السنغال فريق قوي ويملك عناصر مميزة. نحن حضرنا جيدا للمواجهة وسنعدل على طريقة لعبنا. نريد تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل".

وتابع "سنحاول تجاوز ضغط المباراة الافتتاحية وعلينا أن نظهر مستوانا التنافسي خلال مواجهة السنغال".

وواصل "ليست النتيجة فقط بل والأداء أيضا لم يكن جيدا خلال مباراة الإكوادور، لم نتوقع الظهور بهذا الشكل في كاس العالم".

وأكمل "مباراة كانت مهمة وكنا نريد السيطرة على جوانبها لكن ما حدث طبيعي خلال المباريات الافتتاحية. علينا أن نلعب بتنافسية أكبر وسنحاول من اليوم أن نلعب بشكل أفضل. نريد أن يرى الجميع مستوانا الحقيقي".

واختتم "حضرنا مطولا من أجل منافسات كأس العالم وكرة القدم القطرية ستواصل التطور بعد المنافسات".

وفاز منتخب الإكوادور على قطر بهدفين دون رد في استاد البيت، بافتتاح كأس العالم 2022.

فيما تعرض منتخب السنغال للخسارة على يد هولندا بهدفين دون رد في الجولة الأولى.

ويتصدر منتخب هولندا ترتيب المجموعة الأولى متساويا مع الإكوادو برصيد 3 نقاط يليهما قطر والسنغال بصفر من النقاط.