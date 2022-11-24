مدرب قطر: حضرنا لمباراة السنغال جيدا.. ونريد أن يرى الجميع مستوانا الحقيقي

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 13:24

كتب : FilGoal

فيلكيس سانشيز مدرب قطر

شدد فيليكس سانشيز مدرب قطر على ثقته في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام السنغال.

ويلعب منتخب قطر ضد السنغال غدا الجمعة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال سانشيز في المؤتمر الصحفي: "نعرف أن السنغال فريق قوي ويملك عناصر مميزة. نحن حضرنا جيدا للمواجهة وسنعدل على طريقة لعبنا. نريد تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل".

أخبار متعلقة:
مولر: مباراة إسبانيا بمثابة نهائي بالنسبة لنا هدف قاس.. إمبولو يسجل لـ سويسرا في الكاميرون بلده الأصلي ويرفض الاحتفال تقارير: شركة "أبل" مهتمة بشراء مانشستر يونايتد جريليش يكشف عن سر رقصته بعد أول أهدافه في كأس العالم

وتابع "سنحاول تجاوز ضغط المباراة الافتتاحية وعلينا أن نظهر مستوانا التنافسي خلال مواجهة السنغال".

وواصل "ليست النتيجة فقط بل والأداء أيضا لم يكن جيدا خلال مباراة الإكوادور، لم نتوقع الظهور بهذا الشكل في كاس العالم".

وأكمل "مباراة كانت مهمة وكنا نريد السيطرة على جوانبها لكن ما حدث طبيعي خلال المباريات الافتتاحية. علينا أن نلعب بتنافسية أكبر وسنحاول من اليوم أن نلعب بشكل أفضل. نريد أن يرى الجميع مستوانا الحقيقي".

واختتم "حضرنا مطولا من أجل منافسات كأس العالم وكرة القدم القطرية ستواصل التطور بعد المنافسات".

وفاز منتخب الإكوادور على قطر بهدفين دون رد في استاد البيت، بافتتاح كأس العالم 2022.

فيما تعرض منتخب السنغال للخسارة على يد هولندا بهدفين دون رد في الجولة الأولى.

ويتصدر منتخب هولندا ترتيب المجموعة الأولى متساويا مع الإكوادو برصيد 3 نقاط يليهما قطر والسنغال بصفر من النقاط.

منتخب قطر منتخب السنغال كأس العالم 2022
نرشح لكم
نيران صديقة لاعب قطر: طوينا صفحة مباراة الافتتاح.. ونحتاج دعم الجمهور أمام السنغال بونو: سنظهر بشكل أفضل أمام بلجيكا هدف قاس.. إمبولو يسجل لـ سويسرا في الكاميرون بلده الأصلي ويرفض الاحتفال مولر: مباراة إسبانيا بمثابة نهائي بالنسبة لنا جريليش يكشف عن سر رقصته بعد أول أهدافه في كأس العالم كورتوا: لا مباريات سهلة في كأس العالم.. وهذا سر التصدي لركلة الجزاء ضد كندا كأس العالم - موعد مباراة المغرب أمام بلجيكا.. القنوات الناقلة
أخر الأخبار
نيران صديقة دقيقة | قطر 2022
لاعب قطر: طوينا صفحة مباراة الافتتاح.. ونحتاج دعم الجمهور أمام السنغال دقيقة | قطر 2022
بونو: سنظهر بشكل أفضل أمام بلجيكا 9 دقيقة | قطر 2022
مدرب قطر: حضرنا لمباراة السنغال جيدا.. ونريد أن يرى الجميع مستوانا الحقيقي 34 دقيقة | قطر 2022
هدف قاس.. إمبولو يسجل لـ سويسرا في الكاميرون بلده الأصلي ويرفض الاحتفال 38 دقيقة | قطر 2022
مولر: مباراة إسبانيا بمثابة نهائي بالنسبة لنا 59 دقيقة | قطر 2022
تقارير: شركة "أبل" مهتمة بشراء مانشستر يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
جريليش يكشف عن سر رقصته بعد أول أهدافه في كأس العالم ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 4 ثُريا على حق