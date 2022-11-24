جريليش يكشف عن سر رقصته بعد أول أهدافه في كأس العالم

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 12:56

كتب : FilGoal

جاك جريليش

كشف جاك جريليش نجم المنتخب الإنجليزي عن سر رقصته بعد أول أهدافه في كاس العالم مع الأسود الثلاثة.

وحقق منتخب إنجلترا انتصارا كبيرا على منتخب إيران بنتيجة 6-2 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.

وسجل جريليش الهدف السادس للمنتخب الإنجليزي واحتفل برقصة مميزة.

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احتفال جريليش كان إهداء لطفل اسمه فينلي مشجع لمانشستر سيتي مصاب بشلل دماغي.

فينلي أدى الرقصة أمام جريليش وطلب منه تنفيذها في حال تسجيله.

وقال جريليش عقب المباراة: "كان علي أن أفعل ذلك وأعتقد أن فينلي كان سعيدا في منزله".

طالع القصة كاملة في الفيديو التالي:

منتخب إنجلترا جاك جريليش
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