جريليش يكشف عن سر رقصته بعد أول أهدافه في كأس العالم
الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 12:56
كتب : FilGoal
كشف جاك جريليش نجم المنتخب الإنجليزي عن سر رقصته بعد أول أهدافه في كاس العالم مع الأسود الثلاثة.
وحقق منتخب إنجلترا انتصارا كبيرا على منتخب إيران بنتيجة 6-2 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.
وسجل جريليش الهدف السادس للمنتخب الإنجليزي واحتفل برقصة مميزة.
احتفال جريليش كان إهداء لطفل اسمه فينلي مشجع لمانشستر سيتي مصاب بشلل دماغي.
فينلي أدى الرقصة أمام جريليش وطلب منه تنفيذها في حال تسجيله.
وقال جريليش عقب المباراة: "كان علي أن أفعل ذلك وأعتقد أن فينلي كان سعيدا في منزله".
طالع القصة كاملة في الفيديو التالي:
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