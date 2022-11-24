كاميرا في الجول - ناشئ طنطا يرفض التخلي عن دروسه أثناء مباراة فريقه

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 12:15

كتب : رضا السنباطي

ناشئ طنطا يراجع دروسه أثناء مباراة فريقه

خطف أسامة محمد ناشئ نادي طنطا التخلي عن مراجعة دروسه أثناء تواجده في مباراة فريقه أمام دكرنس.

صاحب الـ11 عاما كان احد حاملي الكرات خلال مباراة طنطا ودكرنس وظهر يرجع دروسه التعليمية أثناء المباراة.

وقال أسامة لـ ": "لدي حصة تدريسية عقب المباراة مباشرة وكان علي مراجعة دروسي. مثلي الأعلي ليونيل ميسي وأشجع الأرجنتين في كاس العالم".

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وانتصر دكرنس خارج ملعبه على طنطا بهدفين دون رد سجلهما علي شوقي ومحمد ربيع ضمن الجولة السابعة من مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية.

ورفع دكرنس رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني فيما توقف رصيد طنطا عند 9 نقاط في المركز التاسع.

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وتتقاسم 3 أندية صدارة مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية عقب نهاية الجولة السابعة.

ورفع المنصورة رصيده إلى 13 نقطة عقب التعادل بهدف لكل فريق مع بروكسي صاحب المركز السابع برصيد 10 نقاط.

ورفع كفر الشيخ رصيده إلى 13 نقطة عقب الفوز على الهلال بثلاثة أهداف دون رد.

طنطا الدرجة الثانية
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