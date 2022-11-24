لوفرين: كأس العالم يفتقد وجود صلاح وماني

يشعر ديان لوفرين مدافع منتخب كرواتيا أن بطولة كأس العالم 2022 تفتقد لوجود زميليه السابقين في ليفربول، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

صلاح لم يتأهل مع منتخب مصر بعد الخسارة ضد السنغال بركلات الترجيح، بينما استبعد ماني من المشاركة مع منتخب بلاده قبل أيام من انطلاق المونديال بسبب الإصابة.

وقال لوفرين في تصريحات نشرتها جريدة ميرور: "صلاح وماني نجمان كبيران، وأعتقد أن كأس العالم في قطر يفتقد لاعبين كبار مثلهما".

وأضاف لاعب زينيت "لكن هذه هي كأس العالم، وهناك نجوم آخرون".

وتابع "الشيء الجيد هو أن صلاح لا يزال بإمكانه اللعب في كأس العالم من جديد. إنه لا يزال صغيرا في السن".

قبل أيام، كشف ديان لوفرين مدافع منتخب كرواتيا والزميل السابق لمحمد صلاح في ليفربول عن حديث دار بين الثنائي بشأن كأس العالم.

وأشار لوفرين إلى شعور صلاح بالغيرة من مشاركته في كأس العالم 2022 في قطر وشدد على أن الأمر نفسه كان سيشعر به إذا اختلف الأمر.

ويقع منتخب كرواتيا في المجموعة السادسة رفقة منتخبات بلجيكا والمغرب وكندا.

وقال لوفرين في مؤتمر صحفي: "بالتأكيد بنسبة مائة في المائة صلاح يشعر بالغيرة، كنت سأشعر بنفس الأمر أيضا".

وأضاف "صلاح قال أن سيشجعني من الجيد سماع ذلك، ولأكون صريحا أنا حزين لأنه لم يتأهل".

وتابع "كان صلاح قريبا جدا من التأهل ولكن للأسف، نعم ماني كان أفضل".

وكشف "أبلغني صلاح إنه سيأتي إلى قطر، بعلم كرواتيا".

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#لوفرين لاعب منتخب كرواتيا يقول أن زميله السابق في ليفربول #محمد_صلاح يشعر بالغيرة من مشاركته في كأس العالم.. pic.twitter.com/36dHLcC5FT — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 20, 2022

بسؤاله عن إمكانية تكرار إنجاز التأهل إلى نهائي المونديال أجاب "لدينا كل ما نحتاجه، وعلينا أن نظهر ذلك في الملعب".

وشدد "أنا أحب ذلك المزيج من قدامى المحاربين والأسود الصغيرة، يجب على الجميع أن يقدموا أفضل ما لديهم".

وواصل "عندما تثق بنفسك كل شيء ممكن، قبل أربع سنوات كنا قريبين جدا فلماذا لا نفعل ذلك مرة أخرى، كل شيء ممكن في كرة القدم عليك فقط أن تصدق".

واختتم لوفرين تصريحاته "شرف عظيم لي أن أكون هنا، إذا أخبرني أحدهم عندما كنت طفلا أنني سأشارك في ثلاث بطولات عالم فلم أكن سأصدقهم".

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وافتتح منتخب كرواتيا مبارياته بالتعادل مع المغرب بلا أهداف يوم الأربعاء.