أس: عودة رونالدو لـ ريال مدريد حلم مستحيل

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 11:53

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

عاد اسم كريستيانو رونالدو للارتباط مجددًا بـ ريال مدريد حيث قضى أنجح 9 سنوات من مسيرته، وذلك بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد هذا الأسبوع.

لكن صحيفة "أس" الإسبانية، وفي تقرير حرره توماس رونسيرو، نفت وبشكلٍ قاطع إمكانية عودة رونالدو لبطل الدوري الإسباني.

رونسيرو المقرّب من إدارة الميرنجي أوضح بشكل صريح أن رونالدو لن يعود لـ ريال مدريد، وأن إدارة فلورنتينو بيريز لم ولن تخطط لاستقدامه.

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وأشار التقرير إلى أن مسؤولي ريال مدريد يقدّرون تاريخ رونالدو الهدّاف التاريخي للنادي، لكنهم لا يرونه جزءًا من المشروع الرياضي الجديد.

وبرز اسم رونالدو كداعم محتمل لخط الهجوم في ظل الإصابات المتكررة للقائد كريم بنزيمة، والتي أبعده آخرها عن مشاركته الحلم في كأس العالم 2022.

لكن صحيفة أس من جانبها شددت أن مسألة تعافي بنزيمة من إصابته تسير بشكلٍ جيد داخل المنشآت الرياضية لـ ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى احتمالية تعويل كارلو أنشيلوتي على بنزيمة في أول مباراة بعد نهاية التوقف الدولي أمام بلد الوليد يوم 30 ديسمبر المقبل.

التقرير قال وبشكل لا يترك مجالًا للشك أن "حلم عودة رونالدو لـ ريال مدريد هو مستحيل التحقق، وأن ذلك قرار نهائي وليس هناك عودة للخلف".

رونالدو (37 عامًا) هو الهدّاف التاريخي لـ ريال مدريد برصيد 450 هدفًا سجّلها في 438 مباراة بين 2009 و2018.

وتوج رونالدو مع ريال مدريد بـ 15 لقبًا مختلفًا، أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

ودخل رونالدو في خلافات طاحنة مع ناديه السابق مانشستر يونايتد خصوصًا على هامش مقابلته المصورة النارية مع الإعلامي مورجان بيرس.

وأعلن مانشستر يونايتد عن فسخ عقد رونالدو بالتراضي، مما يترك له حرية الانتقال إلى نادٍ جديد بدايةً من شهر يناير المقبل.

ويشارك رونالدو حاليًا في كأس العالم 2022 رفقة بلاده البرتغال، ويسعى لإضافة النجمة الغائبة عن سجل أرقامه.

كريستيانو رونالدو
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