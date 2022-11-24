رئيس أسوان: سننسحب في تلك الحالة.. ولماذا يغيب الحكم المصري عن كأس العالم

أعرب الشافعي صالح رئيس نادي أسوان عن استيائه الشديد عقب مباراة فريقه ضد فيوتشر.

وخسر أسوان من فيوتشر بنتيجة 2-1 في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وقال رئيس أسوان عبر صدى البلد: "بشهادة الجميع تعرضنا لظلم واضح ما حدث أمر غير طبيعي والحكم أصر على احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 88 رغم استدعائه من قبل حكام الفيديو لمراجعة اللعبة".

وأضاف "احترامنا شديد لمنظومة التحكيم لكننا نشاهد في هذه الفترة مباريات كأس العالم وما نراه من مستوى يؤكد لماذا لم يذهب الحكم مصري إلى كاس العالم.

وشدد "لو تكرر الظلم التحكيمي سننسحب من الدوري لماذا نستمر في ظل عدم تكافؤ الفرص. في كأس الرابطة لم نعلق على تعرضنا للظلم الواضح لكن مبارة الدوري كانت مهمة للغاية".

واختتم "أصدرنا بيانا وسنرسل شكوى رسمية للجنة الحكام الرئيسية ورابطة الأندية ونتمنى من كل مسؤول إتخاذ الأمور على محمل الجد ويجب معاقبة الحكم عندما يخطأ".

وكان نادي أسوان قد أصدر بيانا عقب مباراة فيوتشر هدد خلاله بالانسحاب من مسابقة الدوري. (طالع التفاصيل)

تقدم أسوان بهدف أحمد بلحاج وسجل لفيوتشر أحمد عاطف ومهند لاشين.

الفوز رفع رصيد فيوتشر لـ 7 نقاط في المركز الرابع من 3 مباريات.

بينما يظل أسوان دون فوز ومتذيلا جدول الترتيب بـ 4 هزائم.

واستطاع بلحاج أن يدون أول أهداف أسوان في الدوري ليصبح حرس الحدود هو الفريق الوحيد الذي لم يسجل في المسابقة حتى الآن.

بعدما أصبح فيوتشر آخر فريق يستقبل هدفا في الدوري المصري بعدما حافظ على نظافة شباكه في المباراتين السابقتين.