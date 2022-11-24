تشكيل سويسرا - سومر يحرس العرين أمام الكاميرون.. وزكريا على دكة البدلاء

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 11:09

كتب : FilGoal

يان سومر - سويسرا وإسبانيا - يورو 2020

يحرس يان سومر مرمى سويسرا أمام منتخب الكاميرون في افتتاح مباريات المجموعة السابعة في كأس العالم.

ويلعب منتخب سويسرا أولى مبارياته في كأس العالم أمام الكاميرون ويبدأ بالثنائي جرانيت تشاكا وشيردان شاكيري.

وتختتم مباريات الجولة الأولى من كأس العالم مساء اليوم الخميس.

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وجاء تشكيل سويسرا كالآتي:

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: سيلفان فيدمير - مانويل أكانجي - نيكو إلفيدي - ريكاردو رودريجيز

الوسط: ريمو فرولير - جرانيت تشاكا - - دجابريل ساو

الهجوم: شيردان شاكيري - روبن فارجاس - بريل إمبولو

ويقع منتخب سويسرا في المجموعة السابعة رفقة منتخبات البرازيل والكاميرون وصربيا.

ويشارك منتخب سويسرا في كأس العالم للمرة الـ 12 في تاريخه والخامسة على التوالي.

وودع منتخب سويسرا آخر نسختين من ثمن النهائي بعد التأهل من دور المجموعات.

وكان منتخب سويسرا قد تواجد في مجموعة تضم منتخبي البرازيل وصربيا أيضا في النسخة الماضية.

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