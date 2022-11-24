كأس العالم - مارتينيز: كندا كانت أفضل منا.. فزنا باللقاء من خلال الخبرة وجودة حارسنا

أشاد روبرتو مارتينيز المدير الفني لـ منتخب بلجيكا بأداء نظيره الكندي بعد الانتصار بهدف دون رد في كأس العالم 2022.

وحقق منتخب بلجيكا الفوز في أولى مبارياته بكأس العالم بالفوز بنتيجة 1-0 على كندا.

وقال روبرتو مارتينيز في المؤتمر الصحفي: "خضنا مباراة صعبة، كندا كانت أفضل منا، هذا الفريق لديه الكثير من السرعة وقليل من اللعب المباشر، لأكون عادلا، كان علينا إظهار وجها آخر من أسلوبنا".

وتابع "أنا ممتن لأننا فزنا باللقاء عن طريق من خلال العزيمة والخبرة وجودة حارسنا والذي أبقى حظوظنا بالتصدي لركلة جزاء".

وأردف "فنيا إنه أسوأ أداء لنا، هل كانت الأسوأ؟ لتكون قادرا على الفوز عندما لا تلعب بشكل جيد لا تأتي النتيجة مصادفة، كنا سويا لمدة 6 سنوات وعلينا أن نُظهر أداء آخر من لعبنا، وعلينا أن ندافع بشكل أفضل".

وأتم "كندا استحقت أن تكون أفضل منا بسبب الأداء، حققنا الفوز ونحتاج أن نلعب بشكل أفضل".





















































































































وحصد منتخب بلجيكا أول 3 نقاط في كأس العالم ليتصدر المجموعة، ويأتي منتخبي كرواتيا والمغرب في المركزين الثاني والثالث بنقطة لكل منهما.

ويحل منتخب كندا في المركز الرابع دون نقاط.

هدف فوز بلجيكا سجله ميتشي باتشواي في الدقيقة 44 من المباراة التي أقيمت بملعب أحمد بن علي.

وتألق تيبو كورتوا خلال المباراة وتصدى للعديد من الفرص الخطيرة وكذلك أنقذ ركلة جزاء، ليؤمن انتصار بلجيكا والنقاط الثلاثة.

وسدد منتخب كندا 21 مرة على مرمى كورتوا دون أن يسجل أي هدف في المباراة.