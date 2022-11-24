كأس العالم - مدرب كندا يكشف ما قاله للاعبيه عقب الخسارة من بلجيكا

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 00:29

كتب : FilGoal

جون هيردمان - المدير الفني لـ منتخب كندا

كشف جون هيردمان المدير الفني لـ منتخب كندا ما قاله للاعبيه عقب الخسارة من بلجيكا في الجولة الأولى من كأس العالم 2022.

وحقق منتخب بلجيكا الفوز على كندا بهدف دون رد في الجولة الأولى للمجموعة السادسة لكأس العالم قطر 2022.

وقال هيردمان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أردنا حصد الـ 3 نقاط في أول مباراة لنا، كانت فرصة لاعتلاء صدارة المجموعة، كانت هذه المهمة، وأهدرناها".

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وتابع "أظهرنا اليوم أننا ننتمي لكأس العالم، نخرج فخورين، وأنا متأكد من أن جماهيرنا فخورة ونشعر بأننا أمة كرة قدم".

وواصل "ركلة الجزاء كانت لحظة كبيرة، انتظرنا لتسجيل الهدف الأول، فخور بـ ألفونسو ديفيز، هي لحظة كبيرة لأي لاعب، أن تحمل ثقل أمة، أنا فخور بأنه أمسك بالكرة وهو ما يحتاج شخصية خاصة".

وعن سؤاله عما قاله للاعبيه أثناء حديثه لهم بعد نهاية اللقاء: "قلت للاعبين سنقهر كرواتيا، بهذه البساطة".

وحصد منتخب بلجيكا أول 3 نقاط في كأس العالم ليتصدر المجموعة، ويأتي منتخبي كرواتيا والمغرب في المركزين الثاني والثالث بنقطة لكل منهما.

ويحل منتخب كندا في المركز الرابع دون نقاط.

هدف فوز بلجيكا سجله ميتشي باتشواي في الدقيقة 44 من المباراة التي أقيمت بملعب أحمد بن علي.

وتألق تيبو كورتوا خلال المباراة وتصدى للعديد من الفرص الخطيرة وكذلك أنقذ ركلة جزاء، ليؤمن انتصار بلجيكا والنقاط الثلاثة.

وسدد منتخب كندا 21 مرة على مرمى كورتوا دون أن يسجل أي هدف في المباراة.

جون هيردمان - المدير الفني لـ منتخب كندا كندا كأس العالم 2022 كأس العالم
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