كرة سلة - قبل نهائي الأهلي والاتحاد المرتقب.. تاريخ دوري المرتبط

تختتم منافسات دوري المرتبط لرجال كرة السلة اليوم الخميس بنهائي بين الأهلي والاتحاد.

ويأتي ختام المنافسة اليوم إلا إذا أقيمت مباراة فاصلة مقرر لها غدا الجمعة.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة المرتبط تحت 16 عاما ذهابا، بينما نجح الاتحاد في تحقيق الفوز في مباراة الرجال.

ويحتاج الاتحاد للفوز في مباراة الرجال من أجل حصد اللقب بغض النظر عن نتيجة المرتبط.

أما الأهلي فلا بديل عن فوز فريقي المرتبط والرجال لحصد اللقب.

وكان الأهلي قد توج بلقب البطولة في آخر نسختين بينما آخر بطولات الاتحاد البطل التاريخي للمسابقة كانت في موسم 2019 - 2020.

ويسعى الأهلي لمعادلة رقم الاتحاد بالفوز باللقب للمرة الثامنة في تاريخه.

ويأتي سجل أبطال دوري رجال المرتبط كالآتي:

الاتحاد السكندري (8 ألقاب)

الأهلي (7 ألقاب)

سبورتنج (مرتان)

وانطلقت منافسات دوري المرتبط في موسم 2005 - 2006 وتوج وقتها الأهلي باللقب في نسختين متتاليتين قبل أن يهيمن الاتحاد على اللقب في خمس نسخ متتالية.