وكيل جاريدو يوضح لـ في الجول: موقف المدرب وإدارة الإسماعيلي من فسخ تعاقد

كشف نصر يحيى وكيل أعمال المدير الفني للإسماعيلي خوان كارلوس جاريدو موقف الأخير وإدارة الدراويش مما يثار حول فسخ التعاقد بينهما.

وتحدث وكيل جاريدو لـFilGoal.com قائلا: "الأمور مستقرة بين جاريدو والإسماعيلي، ولا صحة للتفكير في فسخ التعاقد من جانب جاريدو أو مجلس إدارة النادي".

وواصل "في الفترة الماضية أُثيرت بعض الشائعات عن إمكانية رحيل جاريدو عن الإسماعيلي في حالة التعثر أمام فاركو، وهذا الكلام لم يكن صحيحًا".

وشدد "مجلس إدارة النادي الإسماعيلي مقتنع أن جاريدو لابد أن يواصل المشوار مع النادي".

وأكمل "المجلس يدعم جاريدو في قراراته الفنية، ويرى أن أي قرار يتخذه هو في مصلحة النادي واللاعبين".

وأضاف نصر يحيى "المدرب تلقى رسائل طمأنينة من مجلس الإدارة".

وتابع "المدرب يرى أن الصفقات الجديدة لم تتجانس مع بعضها بشكل كامل وهذا أحد أسباب التعثر حتى الآن".

وعن التعادل مع فاركو بهدف لمثله في رابع جولات الدوري قال: "الإسماعيلي واجه فريق عنيد مثل فاركو، ووصلت نسبة استحواذه إلى 63%، والهدف الذي استقبله الفريق كان من خطأ فردي".

وأتم حديثه موجها رسالة لجماهير الإسماعيلي "المدرب يقدر دعم الجمهور ووقفته مع الفريق، ويعدهم بعودة الانتصارات".