دي بروين: من حسن الحظ أننا فزنا.. ويجب أن نلعب أفضل أمام المغرب

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 23:39

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين لاعب بلجيكا

شدد كيفين دي بروين لاعب منتخب بلجيكا على أن فريقه لم يظهر بالصورة المطلوبة أمام كندا.

وحقق منتخب بلجيكا الفوز على كندا بهدف دون رد في الجولة الأولى للمجموعة السادسة لكأس العالم قطر 2022.

وقال دي بروين عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة للغاية، لأ أظن أننا لعبنا مباراة جيدة وكان لدينا مساحات كثيرة خاصة في الشوط الأول".

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وأضاف "وجدنا بعض المساحات في الشوط الثاني وتحسن الأداء نسبيا لكنه لم يكن كافيا. من حسن الحظ أننا فزنا اليوم".

وعن مواجهة المغرب أوضح " المنتخب المغربي قوي جدا ولديه لاعبين مميزين. المباراة المقبلة ستكون صعبة ويجب أن نلعب أفضل".

وحصد منتخب بلجيكا أول 3 نقاط في كأس العالم ليتصدر المجموعة، ويأتي منتخبي كرواتيا والمغرب في المركزين الثاني والثالث بنقطة لكل منهما.

ويحل منتخب كندا في المركز الرابع دون نقاط.

هدف فوز بلجيكا سجله ميتشي باتشواي في الدقيقة 44 من المباراة التي أقيمت بملعب أحمد بن علي.

وتألق تيبو كورتوا خلال المباراة وتصدى للعديد من الفرص الخطيرة وكذلك أنقذ ركلة جزاء، ليؤمن انتصار بلجيكا والنقاط الثلاثة.

منتخب بلجيكا منتخب كندا كيفين دي بروين
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