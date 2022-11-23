كرنفال في الجول – كورتوا "مغناطيس حوادث" يكتب تاريخا جديدا لـ بلجيكا في كأس العالم

بطولات في كل مكان.

تيبو كورتوا فاز بالدوري الإسباني مع فريقين مختلفين، بل غريمين في نفس العاصمة: أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

في بلجيكا فاز بالدوري مع جينك، وفي إنجلترا فاز بالدوري مرتين مع تشيلسي، وعانق دوري أبطال أوروبا أخيرا مع ريال مدريد في 2022، بعد 8 أعوام من خسارة النهائي بقميص أتلتيكو وضد نفس الفريق.

بين هذا وذاك رأت والدته المعالجة الطبيعية ما لم تره الكثير من الأمهات في صغره، إذ كان دائم الإصابة، من كسر عظام الكاحل إلى جرح قوي في الوجه إثر ارتطام بكرسي، لقد كان مغناطيس حوادث.





















































































































وحصد منتخب بلجيكا أول 3 نقاط في كأس العالم ليتصدر المجموعة، ويأتي منتخبي كرواتيا والمغرب في المركزين الثاني والثالث بنقطة لكل منهما.

ويحل منتخب كندا في المركز الرابع دون نقاط.

هدف فوز بلجيكا سجله ميتشي باتشواي في الدقيقة 44 من المباراة التي أقيمت بملعب أحمد بن علي.

وتألق تيبو كورتوا خلال المباراة وتصدى للعديد من الفرص الخطيرة وكذلك أنقذ ركلة جزاء، ليؤمن انتصار بلجيكا والنقاط الثلاثة.

وسدد منتخب كندا 21 مرة على مرمى كورتوا دون أن يسجل أي هدف في المباراة.