كرنفال في الجول – كورتوا "مغناطيس حوادث" يكتب تاريخا جديدا لـ بلجيكا في كأس العالم

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 23:39

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - بلجيكا - كندا

تألق تيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا في مواجهة كندا لحساب المجموعة السادسة من كأس العالم 2022.

وانتصر منتخب بلجيكا على نظيره الكندي بنتيجة 1-0 في آخر مباريات اليوم الرابع من كأس العالم.

وتصدى كورتوا لـ 3 كرات، لكن الأهم ركلة جزاء ألفونسو ديفيز في الشوط الأول.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - دي بروين رجل مباراة بلجيكا أمام كندا جدار بروكسيل لا يهتز كأس العالم - نوير: فيفا لن يُسكتنا كأس العالم – رونالدو: لا يوجد مستحيل

وأصبح كورتوا أول حارس في تاريخ منتخب بلجيكا يتصدى لركلة جزاء بـ كأس العالم.

تعرّف على قصة حياة كورتوا و25 من زملائه الآخرين عبر كرنفال في الجول.

وأكمل كورتوا 38 تمريرة صحيحة، كخامس أكثر لاعب بين لاعبي منتخب بلاده في المباراة.

بطولات في كل مكان.

تيبو كورتوا فاز بالدوري الإسباني مع فريقين مختلفين، بل غريمين في نفس العاصمة: أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

في بلجيكا فاز بالدوري مع جينك، وفي إنجلترا فاز بالدوري مرتين مع تشيلسي، وعانق دوري أبطال أوروبا أخيرا مع ريال مدريد في 2022، بعد 8 أعوام من خسارة النهائي بقميص أتلتيكو وضد نفس الفريق.

بين هذا وذاك رأت والدته المعالجة الطبيعية ما لم تره الكثير من الأمهات في صغره، إذ كان دائم الإصابة، من كسر عظام الكاحل إلى جرح قوي في الوجه إثر ارتطام بكرسي، لقد كان مغناطيس حوادث.

وحصد منتخب بلجيكا أول 3 نقاط في كأس العالم ليتصدر المجموعة، ويأتي منتخبي كرواتيا والمغرب في المركزين الثاني والثالث بنقطة لكل منهما.

ويحل منتخب كندا في المركز الرابع دون نقاط.

هدف فوز بلجيكا سجله ميتشي باتشواي في الدقيقة 44 من المباراة التي أقيمت بملعب أحمد بن علي.

وتألق تيبو كورتوا خلال المباراة وتصدى للعديد من الفرص الخطيرة وكذلك أنقذ ركلة جزاء، ليؤمن انتصار بلجيكا والنقاط الثلاثة.

وسدد منتخب كندا 21 مرة على مرمى كورتوا دون أن يسجل أي هدف في المباراة.

بلجيكا كأس العالم تيبو كورتوا كرنفال كأس العالم
نرشح لكم
دي بروين: من حسن الحظ أننا فزنا.. ويجب أن نلعب أفضل أمام المغرب كأس العالم - دي بروين رجل مباراة بلجيكا أمام كندا جدار بروكسيل لا يهتز كأس العالم – رونالدو: لا يوجد مستحيل كأس العالم - نوير: فيفا لن يُسكتنا نملك آخرون جاهزون.. منتخب الدنمارك يعلن استبعاد ديلايني من كأس العالم من هي حاكمة منتخب إسبانيا التي تجاور إنريكي على مقاعد البدلاء تشاكا: تقليد ألمانيا؟ أتينا للعب كرة القدم وليس لتوزيع الدروس
أخر الأخبار
بيان - أسوان يهدد بالانسحاب من الدوري "طالما لم تتوافر مبادئ المنافسة العادلة" 8 دقيقة | الكرة المصرية
وكيل جاريدو يوضح لـ في الجول: موقف المدرب وإدارة الإسماعيلي من فسخ تعاقد 23 دقيقة | الكرة المصرية
دي بروين: من حسن الحظ أننا فزنا.. ويجب أن نلعب أفضل أمام المغرب 38 دقيقة | قطر 2022
كرنفال في الجول – كورتوا "مغناطيس حوادث" يكتب تاريخا جديدا لـ بلجيكا في كأس العالم 38 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - دي بروين رجل مباراة بلجيكا أمام كندا 49 دقيقة | قطر 2022
جدار بروكسيل لا يهتز ساعة | قطر 2022
كأس العالم – رونالدو: لا يوجد مستحيل ساعة | قطر 2022
كأس العالم - نوير: فيفا لن يُسكتنا ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 4 ثُريا على حق