كرنفال في الجول – كورتوا "مغناطيس حوادث" يكتب تاريخا جديدا لـ بلجيكا في كأس العالم
الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 23:39
كتب : FilGoal
تألق تيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا في مواجهة كندا لحساب المجموعة السادسة من كأس العالم 2022.
تيبو كورتوا
النادي : ريال مدريد
وانتصر منتخب بلجيكا على نظيره الكندي بنتيجة 1-0 في آخر مباريات اليوم الرابع من كأس العالم.
وتصدى كورتوا لـ 3 كرات، لكن الأهم ركلة جزاء ألفونسو ديفيز في الشوط الأول.
وأصبح كورتوا أول حارس في تاريخ منتخب بلجيكا يتصدى لركلة جزاء بـ كأس العالم.
تعرّف على قصة حياة كورتوا و25 من زملائه الآخرين عبر كرنفال في الجول.
وأكمل كورتوا 38 تمريرة صحيحة، كخامس أكثر لاعب بين لاعبي منتخب بلاده في المباراة.
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