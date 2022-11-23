كأس العالم - دي بروين رجل مباراة بلجيكا أمام كندا
الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 23:28
كتب : FilGoal
حصد كيفن دي بروين صانع ألعاب منتخب بلجيكا جائزة مباراة فريقه أمام كندا.
كيفين دي بروين
النادي : مانشستر سيتي
وخطف منتخب بلجيكا نقاط المباراة الثلاثة بعد الفوز على كندا بهدف دون مقابل.
وشارك دي بروين في المباراة كاملة لكنه لم ينجح في التسجيل أو صناعة هدف اللقاء الوحيد.
وجاءت أرقام دي بروين كالآتي:
لعب: 90 دقيقة
تسديد على المرمى: 1
لمس الكرة: 48
دقة التمريرات: 23 من 33 بنسبة 70%
تمريرات مفتاحية: 4
كرات عرضية: 5 من 6
صراعات أرضية: 1 من 4
وينفرد منتخب بلجيكا بصدارة المجموعة بعد تعادل المغرب أمام كرواتيا بدون أهداف.
ويلعب منتخب بلجيكا مباراته المقبلة أمام المغرب في الثالثة عصر يوم الأحد.
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