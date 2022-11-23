كأس العالم – رونالدو: لا يوجد مستحيل

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 22:58

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال

رفع كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال راية التحدي قبل بداية المشوار في كأس العالم 2022.

ويستهل منتخب البرتغال مشواره في البطولة بلقاء غانا لحساب المجموعة التاسعة.

وقال رونالدو عبر تويتر: "نحن على وشك أن نبدأ حملتنا في أكبر مسابقة بالعالم، مغامرة نأمل أن تستمر وتصبح مليئة بالنجاح".

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وأضاف "من أجل رفع اسمنا وعلم دولتنا عاليا. نريد أن يشعر الشعب البرتغالي بالفخر والسعادة، لا يوجد مستحيل، هيا برتغال".

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، صباح اليوم الأربعاء، إيقاف كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد السابق لمدة مباراتين.

وكان رونالدو قد ظهر في مقطع فيديو وهو يحطم هاتف أحد مشجعي إيفرتون في مباراة أقيمت على ملعب جوديسون بارك وانتهت بفوز أصحاب الأرض على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل.

وفتح الاتحاد الإنجليزي تحقيقا في الواقعة التي حدثت خلال شهر إبريل الماضي.

وقرر الاتحاد الإنجليزي رفض دفاع رونالدو عن نفسه بعد أن اتضح إليهم أن المشجع لم يتسبب في تشكيل خطر على النجم البرتغالي ليتم إيقافه لمدة مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني.

رونالدو كان قدم اعتذارا للمشجع عقب نهاية المباراة ودعاه لحضور مباراة في أولد ترافورد.

وقال كريستيانو رونالدو عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي انستاجرام: "ليس من السهل أبدا التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة مثل تلك التي نواجهها".

وأضاف "ومع ذلك ، يتعين علينا دائما التحلي بالاحترام والصبر وأن نكون قدوة لجميع الشباب الذين يحبون هذه اللعبة الجميلة".

وواصل "أود أن أعتذر عن غضبي، وإذا أمكن، أود دعوة هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد كدليل على أهمية اللعب النظيف والروح الرياضية".

وأعلن مانشستر يونايتد أمس فسخ تعاقده مع رونالدو ليكون لاعبا حرا يمكنه الانضمام لأي فريق بداية من شهر يناير.

ولن يلعب رونالدو أول مباراتين مع فريقه الجديد في الدوري الإنجليزي حال انضم لأحد الفرق الإنجليزية.

كريستيانو رونالدو كأس العالم 2022 البرتغال
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