نملك آخرين جاهزين.. منتخب الدنمارك يعلن استبعاد ديلايني من كأس العالم

أعلن المنتخب الدنماركي استبعاد توماس ديلايني من منافسات كأس العالم 2022 بعد إصابته في مواجهة تونس.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة تونس والدنمارك ضمن المجموعة الرابعة من دور المجموعات.

وخرج توماس ديلايني في تبديل اضطراري للإصابة قبل نهاية الشوط الأول ودع المدرب بدامسجارد بدلا منه.

وقال المنتخب الدنماركي في بيان: "توماس ديلايني سيغادر كأس العالم بعد تعرضه للإصابة في مواجهة تونس".

"ديلايني سيغيب لمدة 4 أسابيع. سنفتقده داخل وخارج الملعب لكننا نملك لاعبون آخرون جاهزون ولدينا تشكيلة قوية للمباريات المقبلة".

صاحب الـ31 عاما يلعب ضمن صفوف إشبيلية الإسباني منذ صيف 2021 قادما من دورتموند الألماني.

التعادل رفع رصيد الفريقين للنقطة الأولى ليتصدرا المجموعة الرابعة حتى خوض مباراة فرنسا ضد أستراليا.

وسيلعب منتخب الدنمارك ضد نظيره الفرنسي يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

فيما يخوض المباراة الثالثة ضد أستراليا يوم الأربعاء المقبل في ختام دور المجموعات.