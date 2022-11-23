من هي حاكمة منتخب إسبانيا التي تجاور إنريكي على مقاعد البدلاء

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 22:10

كتب : FilGoal

نوريا مارتينيز ولويس إنريكي - منتخب إسبانيا

تظهر سيدة على مقاعد بدلاء منتخب إسبانيا بجوار لويس إنريكي المدير الفني للفريق دائما.

ظهورها بشكل مستمر أثار التساؤلات.

فمن هي تلك السيدة وما هو دورها في منتخب إسبانيا؟

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نوريا مارتينيز إسبانيا كأس العالم
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