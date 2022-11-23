من هي حاكمة منتخب إسبانيا التي تجاور إنريكي على مقاعد البدلاء

تظهر سيدة على مقاعد بدلاء منتخب إسبانيا بجوار لويس إنريكي المدير الفني للفريق دائما.

ظهورها بشكل مستمر أثار التساؤلات.

فمن هي تلك السيدة وما هو دورها في منتخب إسبانيا؟

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