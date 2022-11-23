مؤتمر سونج: الكاميرون كانت تمر بفترات صعبة في كأس العالم.. ومواجهة سويسرا ممتعة

أعرب ريجوبرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون عن استعدادات فريقه لخوض منافسات كأس العالم.

ويفتتح منتخب الكاميرون مبارياته غدا الخميس بمواجهة سويسرا في ختام مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم.

وقال سونج في المؤتمر الصحفي: "بكل بساطة أعتقد أن كل الاستعدادات الممكنة انتهينا منها، والآن نحن متأهبون ونتطلع للمباراة المقبلة".

وأضاف "أنا حاليا مدير فني والخبرة التي اكتسبتها كلاعب في هذا المنتخب ستكون مفيدة لي لنقلها للاعبين، الجيل الشاب الحالي أسعى لأسادهم بكل ما يمكنني فعله".

وكشف سونج "نحن هادئون جدا، تغيرت الأمور عن الفترة الماضية وما يتعلق بالمال أو الرواتب، هناك اهتمام من اتحاد كرة القدم لتفادي أخطاء الماضي".

وشدد المدير الفني للكاميرون "لو لم نتحدث عن كرة القدم فكان بالتأكيد ستفوز الأرجنتين أمام السعودية، بطبيعة الحال لا يمكن الاستهانة بأي خصم".

وتابع "لعبنا كثيرا في كأس العالم ونعلم ما ينتظرنا، لا نريد أن يكون الحكم علينا عن طريق الأداء في التصفيات أو التصنيف العالمي".

وواصل "كانت هناك فترات صعبة نمر بها في النسخ السابقة من كأس العالم رغم مستوانا وقتها بسبب مشاكل تنظيمية أو إدارية".

ويقع منتخب الكاميرون في المجموعة السابعة رفقة منتخبات سويسرا وصربيا والبرازيل.

وقال سونج: "اللاعبون حاليا جيدون جدا ونريد التركيز عليهم وعلى أدائهم، وأعتقد أن ذلك سبب تفاؤلنا الكبير".

وبسؤاله عن شراء الكاميرون التأهل إلى كأس العالم أجاب "أعتقد أن الجميع شاهد تلك المباراة ويعرف أن تأهلنا بمجهودنا وليس لدي وقت لأضيعه في ذلك".

وأضاف "لعبت في كأس العالم أربع مرات كلاعب وأستطيع القول أن شعوري كما هو، الاختلاف الوحيد أن في السابق كنت داخل الملعب".

وعن مباراة الغد أوضح "نحترم سويسرا ونريد التركيز على أنفسنا وأدائنا، ونحضر لتلك اللحظة من فترة، هم فريق قوي ونعرف لاعبيه جيدا".

واختتم سونج تصريحاته "نحن مثل أي فريق لدينا نقاط قوة وضعف وسنركز على نقاط القوة لاستثمارها لتصبح مهمتهم أصعب، أتوقع أن تكون مباراة ممتاز وستسعد الجميع".