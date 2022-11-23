دربي ميلانو جديد.. تحديد موعد كأس السوبر الإيطالي 2022-23

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 21:43

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - ميلان - دينزل دومفريس - إنتر

حددت الرابطة الإيطالية موعد مباراة السوبر الإيطالي موسم 2022-2023.

وسيلتقي ميلان بطل الدوري الإيطالي 2021-22 مع إنتر بطل كأس إيطاليا 2021-22.

وستقام المباراة في السعودية على ملعب الملك فهد الدولي.

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وتبدأ المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في الثامن عشر من يناير المقبل.

وسيكون ذلك دربي ميلانو الثاني في تاريخ السوبر الإيطالي بين الفريقين منذ سوبر 2011.

وحينها فاز ميلان بنتيجة 2-1 على حساب إنتر، فسجل زلاتان إبراهيموفيتش وجيروم بواتينج ثنائية ميلان، فيما سجل ويسلي شنايدر هدف إنتر.

ويمتلك ميلان 7 ألقاب لكأس السوبر الإيطالي وإنتر 6.

فيما يظل يوفنتوس الأكثر تتويجا برصيد 9 ألقاب.

ويعد إنتر حامل لقب النسخة الماضية بعدما انتصر على يوفنتوس بنتيجة 2-1.

ميلان إنتر السوبر الإيطالي الدوري الإيطالي كأس إيطاليا
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