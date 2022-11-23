كرنفال كأس العالم – رغم انتقادات برشلونة.. فيران توريس ينفجر في المونديال

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 21:28

كتب : FilGoal

فيران توريس - إسبانيا وكوستاريكا - كأس العالم 2022

رغم الانتقادات التي ينالها في برشلونة، يمتلك توريس معدلًا تهديفيًا مميزًا مع إسبانيا يقترب من نصف هدف في المباراة الواحدة.

فيران توريس

النادي : برشلونة

إسبانيا

برز للغاية في فالنسيا بسبب مهارته على الجناح وقدرته على الاختراق، وتم اعتباره نسخة مستحدثة من خواكين سانشيز.

يواعد فيران توريس، سيرا مارتينيز، ابنة لويس إنريكي مدربه في منتخب إسبانيا.

أخبار متعلقة:
كأس العالم – ثالث أصغر مسجل في المونديال.. جافي رجل مباراة إسبانيا وكوستاريكا كوستاريكا سهلة وبسيطة متحف كأس العالم - كاميرا احتفال ماندزوكيتش.. تعرف أكثر على مقتنيات المونديال التاريخية تقرير: المنتتخب السعودي يبدأ إجراءات استبدال الشهراني والفرج

وسجل فيران توريس هدفين لإسبانيا في انتصار بلاده على كوستاريكا بسباعية دون رد.

واكتسح منتخب إسبانيا منافسه كوستاريكا في ملعب الثمامة اليوم الأربعاء في أولى جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

FiGoal.com قدم لكل متابعيه كرنفال كأس العالم والذي يأخذكم في رحلة مع كل لاعبي منتخبات المونديال لمعرفة المزيد من المعلومات عنهم.

ومن بينهم فيران توريس لاعب برشلونة وإسبانيا.

وأيضا لمعرفة المزيد من المعلومات عن باقي لاعبي كأس العالم.

للذهاب إلى كرنفال كأس العالم مع FilGoal.com اضغط هنا

إسبانيا كوستاريكا كأس العالم فيران توريس
نرشح لكم
كأس العالم - نوير: فيفا لن يُسكتنا نملك آخرون جاهزون.. منتخب الدنمارك يعلن استبعاد ديلايني من كأس العالم من هي حاكمة منتخب إسبانيا التي تجاور إنريكي على مقاعد البدلاء تشاكا: تقليد ألمانيا؟ أتينا للعب كرة القدم وليس لتوزيع الدروس إنريكي: نريد لعب 7 مباريات في كأس العالم.. ولن أكرر التشكيل مؤتمر سونج: الكاميرون كانت تمر بفترات صعبة في كأس العالم.. ومواجهة سويسرا ممتعة تقرير: المنتتخب السعودي يبدأ إجراءات استبدال الشهراني والفرج كأس العالم – ثالث أصغر مسجل في المونديال.. جافي رجل مباراة إسبانيا وكوستاريكا
أخر الأخبار
كأس العالم - نوير: فيفا لن يُسكتنا 26 دقيقة | قطر 2022
نملك آخرون جاهزون.. منتخب الدنمارك يعلن استبعاد ديلايني من كأس العالم 31 دقيقة | قطر 2022
من هي حاكمة منتخب إسبانيا التي تجاور إنريكي على مقاعد البدلاء 35 دقيقة | قطر 2022
تشاكا: تقليد ألمانيا؟ أتينا للعب كرة القدم وليس لتوزيع الدروس 40 دقيقة | قطر 2022
إنريكي: نريد لعب 7 مباريات في كأس العالم.. ولن أكرر التشكيل ساعة | قطر 2022
مؤتمر سونج: الكاميرون كانت تمر بفترات صعبة في كأس العالم.. ومواجهة سويسرا ممتعة ساعة | قطر 2022
دربي ميلانو جديد.. تحديد موعد كأس السوبر الإيطالي 2022-23 ساعة | الكرة الأوروبية
كرنفال كأس العالم – رغم انتقادات برشلونة.. فيران توريس ينفجر في المونديال ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 ثُريا على حق 4 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان