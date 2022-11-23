كرنفال كأس العالم – رغم انتقادات برشلونة.. فيران توريس ينفجر في المونديال

رغم الانتقادات التي ينالها في برشلونة، يمتلك توريس معدلًا تهديفيًا مميزًا مع إسبانيا يقترب من نصف هدف في المباراة الواحدة.

فيران توريس النادي : برشلونة إسبانيا

برز للغاية في فالنسيا بسبب مهارته على الجناح وقدرته على الاختراق، وتم اعتباره نسخة مستحدثة من خواكين سانشيز.

يواعد فيران توريس، سيرا مارتينيز، ابنة لويس إنريكي مدربه في منتخب إسبانيا.

وسجل فيران توريس هدفين لإسبانيا في انتصار بلاده على كوستاريكا بسباعية دون رد.

واكتسح منتخب إسبانيا منافسه كوستاريكا في ملعب الثمامة اليوم الأربعاء في أولى جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

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ومن بينهم فيران توريس لاعب برشلونة وإسبانيا.

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