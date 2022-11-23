تقرير: المنتتخب السعودي يبدأ إجراءات استبدال الشهراني والفرج

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 21:24

كتب : FilGoal

منتخب السعودية

بدأت إدارة المنتخب السعودي إجراءات استبدال الثنائي المصاب ياسر الشهراني وسلمان الفرج بحسب إذاعة "يو إف إم" السعودية.

وتعرض الثنائي للإصابة خلال الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي على حساب الأرجنتين ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022.

وبحسب إذاعة "يو إف إم" السعودية فإن إدارة السعودي بدأت إجراءات استبدال لاعبيها المصابين ياسر الشهراني وسلمان الفرج.

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وغادر الشهراني مدينة الدوحة القطرية صوب عاصمة السعودية الرياض عقب مغادرة معسكر المنتخب والخروج من قائمة كأس العالم 2022.

وأعلن المنتخب السعودي إجراء الشهراني عملية جراحية في غدة البنكرياس تكللت بالنجاح.

واصطدم ياسر الشهراني بزميله محمد العويس في إحدى الكرات المشتركة خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني من مباراة الأرجنتين والسعودية.

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فيما أفاد الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقعه أن الفحوصات الطبية التي أجريت لسلمان الفرج كشفت عن وجود إصابة في عظمة الساق.

وتعرض الفرج لإصابة في الركبة بعد مرور نصف ساعة من اللقاء قبل أن يستكمل المباراة ثم يستبدل في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول من مواجهة الأرجنتين.

لوائح فيفا

التقرير السعودي أشار إلى أن المنتخب السعودي بدا في إجراءات استبدال الفرج والشهري رغم أن لوائح تنص على خلاف ذلك.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على أن أخر موعد لاستبدال اللاعبين بقوائم الفرق يكون قبل خوض أول مباراة في البطولة بـ24 ساعة.

ووفقا لوائح فيفا فإن المنتخب السعودي لن يستطيع استبدال أي لاعب بعد خوض مواجهة الأرجنتين.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة مع الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا بهدفين مقابل هدف واحد على حساب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم المقام في قطر.

وأصبح منتخب السعودية ثاني منتخب عربي يفوز على منتخب من أمريكا الجنوبية طوال تاريخ كأس العالم بعد الجزائر عام 1982 على تشيلي والأول منذ 40 عاما.

منتخب السعودية منتخب الأرجنتين كأس العالم 2022
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