كأس العالم – ثالث أصغر مسجل في المونديال.. جافي رجل مباراة إسبانيا وكوستاريكا

ظفر جافي لاعب منتخب إسبانيا بجائزة رجل فريقه ضد كوستاريكا.

جافي النادي : برشلونة إسبانيا

واكتسح منتخب إسبانيا منافسه كوستاريكا في ملعب الثمامة اليوم الأربعاء بسباعية دون رد في أولى جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل جافي هدفا في المباراة.

وأصبح جافي ثالث أصغر مسجل للأهداف في تاريخ كأس العالم بعد البرازيلي بيليه في كأس العالم 1958 ضد السويد بعمر الـ17 عاما و249 يوما.

هذا بالإضافة للأرجنتيني مانويل روساس بعمر 18 عاما و93 يوما أمام المكسيك في نسخة 1930.

وجاءت أرقام جافي في المباراة كالتالي:

شارك لـ90 دقيقة

سجل هدفا

لمس الكرة 91 مرة

دقة تمريراته بلغت 90%

أرسل تمريرة مفتاحية وحيدة

لم ينجح في أي مراوغة

فاز بـ6 التحامات أرضية من أصل 11

فاز بالتحام هوائي وحيد من أصل 3

فقد الكرة 14 مرة

شتت الكرة مرة

استخلص الكرة مرة

تم مراوغته مرة

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ومن بينهم جافي لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا.

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