متحف كأس العالم - كاميرا احتفال ماندزوكيتش.. تعرف أكثر على مقتنيات المونديال التاريخية

احتفل ماريو ماندزوكيتش مهاجم منتخب كرواتيا بهدفه في شباك إنجلترا بنصف نهائي كأس العالم 2018 بطريقة مختلفة.

واحتفل الكرواتي بكاميرا المصور بطريقة رائعة، في مباراة انتهت بتأهل فريقه لنهائي المونديال لأول مرة في التاريخ.

الهدف جاء في الدقيقة 109 من الشوط الإضافي، ورغم سقوط لاعبي كرواتيا أثناء احتفالهم على يوري كورتيز المصور إلا أنه واصل عمله ملتقطا صور ستبقى خالدة في تاريخ كأس العالم.

وتعد هذه الكاميرا أحد مقتنيات متحف كأس العالم الذي يقدمه لكم FilGoal.com.

متحف كأس العالم تتستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.

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