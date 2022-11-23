جاريدو: فاركو فريق دفاعي بشكل كبير.. وكنا الأحق بالفوز

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 20:41

كتب : FilGoal

خوان كارلوس جاريدو - الإسماعيلي

يرى خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لـ الإسماعيلي أن فريقه استحق الفوز أمام فريق قوي دفاعيا مثل فاركو.

وتعادل فاركو على ملعبه باستاد الإسكندرية أمام الإسماعيلي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري.

وقال جاريدو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفريق خاض مباراة كبيرة أمام فاركو وقاتلنا بشكل جيد وخضنا المباراة بشكل جيد وكان هناك تركيز كبير من جميع اللاعبين".

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وأضاف "المباراة كانت صعبة لأن فاركو فريق دفاعي بشكل كبير، كان لنا أكثر من فرصة على المرمى، والهدف الأول الذي أحرزه فريق فاركو جاء من خطأ".

وأوضح "خضنا مباراة كبيرة من أجل التعويض، ولعبنا بتفكير من أجل الفوز بالمباراة، وكنا الأحق بالفوز بسبب كثرة فرصنا على المباراة".

وعلق جاريدو على هدف تعادل فريقه قائلا: "فريق فاركو هو من أخرج الكره لاضاعة الوقت، والحكم هو من يقرر إذا كانت الكرة تعود لفريق فاركو بعد استئناف اللاعب أم لا".

واختتم قائلا: "فاركو فريق جيد في الشق الدفاعي وهو فريق صعب بشكل كبير، وعلينا تقبل نتيجة المباراة".

تعادل فاركو رفع رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس من المسابقة عقب خوض أربع مباريات.

أما الإسماعيلي فحصد نقطته الأولى في المسابقة بعد لعب ثلاث مباريات.

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