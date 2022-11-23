ياسر الشهراني يجري عملية جراحية ناجحة

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 20:33

كتب : FilGoal

ياسر الشهراني - السعودية - الأرجنتين

أجرى ياسر الشهراني لاعب منتخب السعودية عملية جراحية تكللت بالنجاح بعد إصابته في مواجهة الأرجنتين.

وغادر الشهراني مدينة الدوحة القطرية صوب عاصمة السعودية الرياض عقب مغادرة معسكر المنتخب والخروج من قائمة كأس العالم 2022.

وأعلن المنتخب السعودي إجراء الشهراني عملية جراحية في غدة البنكرياس تكللت بالنجاح.

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واصطدم ياسر الشهراني بزميله محمد العويس في إحدى الكرات المشتركة خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني من مباراة الأرجنتين والسعودية.

وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا بهدفين مقابل هدف واحد على حساب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم المقام في قطر.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة مع الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا بهدفين مقابل هدف واحد على حساب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم المقام في قطر.

وأصبح منتخب السعودية ثاني منتخب عربي يفوز على منتخب من أمريكا الجنوبية طوال تاريخ كأس العالم بعد الجزائر عام 1982 على تشيلي والأول منذ 40 عاما.

وخسر منتخب الأرجنتين في مباراة يسجل فيها ليونيل ميسي للمرة الأولى منذ 2009 أمام إسبانيا.

وأنهى منتخب السعودية سلسلة 36 مباراة على التوالي دون هزيمة للأرجنتين كثاني أطول السلاسل في تاريخ كرة القدم خلف إيطاليا صاحبة الـ37 مباراة.

كأس العالم منتخب السعودية ياسر الشهراني
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