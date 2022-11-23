تشكيل بلجيكا - كورتوا في حراسة المرمى.. وهازارد ودي بروين يقودان الهجوم

أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا تشكيل فريقه لملاقاة كندا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويلتقي منتخب بلجيكا بمنافسه كندا في ملعب أحمد بن علي ضمن منافسات المجموعة السادسة من كأس العالم 2022.

ويعتمد مارتينيز على الثلاثي الهجومي إيدين هازارد وكيفين دي بروين وميتشي باتشواي في قيادة هجوم الفريق أمام كندا.

📋تشكيل بلجيكـــا 🇧🇪 هازارد وباتشواي يقودان الهجوم أمام كندا#في_المونديال pic.twitter.com/1I9pEdlSZI — FilGoal (@FilGoal) November 23, 2022

وجاء تشكيل بلجيكا لمواجهة كندا كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في الدفاع: توبي ألدرفيلد- يان فيرتونخين- لياندير ديندونكير

في الوسط: يانيك كاراسكو- أكسيل فيتسل- يوري تيليمانس- تيموثي كاستاني

في الهجوم: إيدين هازارد- ميتشي باتشواي- كيفن دي بروين.

ويلعب منتخب بلجيكا في المونديال في المجموعة السادسة بجوار كل من المغرب وكرواتيا وكندا.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة المغرب وكرواتيا في المباراة الأولى لحساب هذه المجموعة.