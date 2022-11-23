تشكيل كندا – ألفونسو ديفيز يقود الهجوم أمام بلجيكا في كأس العالم

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 20:05

كتب : FilGoal

ألفونسو ديفيز - كندا

دفع جون هيردمان المدير الفني لمنتخب بلجيكا بـ ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونيخ في هجوم فريقه لمواجهة بلجيكا.

ألفونسو ديفيز

النادي : بايرن ميونيخ

كندا

ويلعب منتخب كندا ضد بلجيكا في الجولة الأولى للمجموعة السادسة من كأس العالم قطر 2022.

وجاء تشكيل كندا كالآتي:

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المرمى: ميلان بوريان

الدفاع: أتيبا هوتشينسون – أليستاير جونستون – كمال ميلر – ستيفن فيتوريا

الوسط: ريتشي لاريا – جونيور هويليت – ستيفن إوستاكينو

الهجوم: ديفيد ويذيرسبون - ألفونسو ديفيز - تاجون بوكان

وكانت المباراة الأولى في المجموعة بين المغرب وكرواتيا انتهت بالتعادل السلبي.

ألفونسو ديفيز كندا بلجيكا كأس العالم
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