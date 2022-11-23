تشكيل كندا – ألفونسو ديفيز يقود الهجوم أمام بلجيكا في كأس العالم
الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 20:05
كتب : FilGoal
دفع جون هيردمان المدير الفني لمنتخب بلجيكا بـ ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونيخ في هجوم فريقه لمواجهة بلجيكا.
ألفونسو ديفيز
النادي : بايرن ميونيخ
ويلعب منتخب كندا ضد بلجيكا في الجولة الأولى للمجموعة السادسة من كأس العالم قطر 2022.
وجاء تشكيل كندا كالآتي:
المرمى: ميلان بوريان
الدفاع: أتيبا هوتشينسون – أليستاير جونستون – كمال ميلر – ستيفن فيتوريا
الوسط: ريتشي لاريا – جونيور هويليت – ستيفن إوستاكينو
الهجوم: ديفيد ويذيرسبون - ألفونسو ديفيز - تاجون بوكان
وكانت المباراة الأولى في المجموعة بين المغرب وكرواتيا انتهت بالتعادل السلبي.
video:1
نرشح لكم
ياسر الشهراني يجري عملية جراحية ناجحة مباشر كأس العالم - بلجيكا (0)-(0) كندا.. كورتوا يتصدى لركلة جزاااااء كوستاريكا سهلة وبسيطة تشكيل بلجيكا - كورتوا في حراسة المرمى.. وهازارد ودي بروين يقودان الهجوم مئوية وأمر يحدث لأول مرة منذ 88 عاما في 3 أرقام تاريخية لـ إسبانيا ضد كوستاريكا يوشيدا: حققنا انتصارا هائلا على ألمانيا ولكن بثلاث نقاط فقط.. وكررنا ما فعلته السعودية مولر: من السخف أن تخسر أول مباراة في كأس العالم جوندوجان: نوير أنقذنا كثيرا أمام اليابان.. والمباراة لم تكن سهلة
أخر الأخبار
ياسر الشهراني يجري عملية جراحية ناجحة 40 دقيقة | قطر 2022
كوستاريكا سهلة وبسيطة ساعة | قطر 2022