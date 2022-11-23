أحمد عاطف رجل مباراة فيوتشر وأسوان

حصد أحمد عاطف جائزة رجل مباراة فيوتشر وأسوان في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وخطف فيوتشر فوزا قاتلا على حساب أسوان بنتيجة 2-1.

تقدم أسوان بهدف أحمد بلحاج وسجل لفيوتشر أحمد عاطف ومهند لاشين.

وشارك أحمد عاطف كبديل مع بداية الشوط الثاني بدلا من ناصر ماهر.

وسجل هدفا بعد دقيقة واحدة من انطلاق الـ 45 دقيقة الثانية، ثم تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 90 جاء منها هدف فوز فريقه.

وسدد عاطف مرتين على مرمى أسوان، كما مرر 6 تمريرات صحيحة من أصل 8.

واستعاد الكرة لفريقه مرتين، وفاز بـ 4 صراعات ثنائية بنسبة 100%.

كما تحصل على 4 أخطاء لصالحه.

وأصبح عاطف ثاني لاعب من فيوتشر يحصد الجائزة بعد مهند لاشين الذي حصدها في الجولة الأولى.

الفوز رفع رصيد فيوتشر لـ 7 نقاط في المركز الرابع من 3 مباريات.

بينما يظل أسوان دون فوز ومتذيلا جدول الترتيب بـ 4 هزائم.