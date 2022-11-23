عبد الله بكري رجل مباراة فاركو ضد الإسماعيلي
الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 19:43
كتب : FilGoal
حصد عبد الله بكري مدافع فاركو جائزة رجل مباراة فاركو ضد الإسماعيلي المقدمة من رابطة أندية الدوري المصري.
عبد الله بكري
النادي : فاركو
وتعادل فاركو على ملعبه باستاد الإسكندرية أمام الإسماعيلي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري.
وبات بكري ثاني لاعبي فاركو حصولا على الجائزة بعد رامي صبري الذي حصدها في الجولة الثالثة.
الصخرة عبدالله بكري رجل مباراة #فاركو_الاسماعيلي! 👏🎖️#رابطة_الأندية_المحترفة https://t.co/J9ZjSn8oun pic.twitter.com/sGLFdQi4yB— رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) November 23, 2022
وجاءت أرقام بكري في المباراة كالآتي:
لعب: 90 دقيقة
تمريرات: 32 من 42 بدقة 76%
لمس الكرة: 62 مرة
تمريرات طولية: 5 من 11 بنسبة 45%
عرقلة ناجحة: 2 من 3 بنسبة 67%
صراعات هوائية ناجحة: 1 من 2 بنسبة 50%
صراعات أرضية ناجحة: 3 من 5 بنسبة 60%
تعادل فاركو رفع رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس من المسابقة عقب خوض أربع مباريات.
أما الإسماعيلي فحصد نقطته الأولى في المسابقة بعد لعب ثلاث مباريات.