عبد الله بكري رجل مباراة فاركو ضد الإسماعيلي

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 19:43

كتب : FilGoal

المقاولون - فاركو - عبد الله بكري

حصد عبد الله بكري مدافع فاركو جائزة رجل مباراة فاركو ضد الإسماعيلي المقدمة من رابطة أندية الدوري المصري.

وتعادل فاركو على ملعبه باستاد الإسكندرية أمام الإسماعيلي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري.

وبات بكري ثاني لاعبي فاركو حصولا على الجائزة بعد رامي صبري الذي حصدها في الجولة الثالثة.

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وجاءت أرقام بكري في المباراة كالآتي:

لعب: 90 دقيقة

تمريرات: 32 من 42 بدقة 76%

لمس الكرة: 62 مرة

تمريرات طولية: 5 من 11 بنسبة 45%

عرقلة ناجحة: 2 من 3 بنسبة 67%

صراعات هوائية ناجحة: 1 من 2 بنسبة 50%

صراعات أرضية ناجحة: 3 من 5 بنسبة 60%

تعادل فاركو رفع رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس من المسابقة عقب خوض أربع مباريات.

أما الإسماعيلي فحصد نقطته الأولى في المسابقة بعد لعب ثلاث مباريات.

الدوري المصري فاركو عبد الله بكري
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