عبد الله السعيد رجل مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

حصد عبد الله السعيد جائزة رجل مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وحقق بيراميدز فوزه الأول في الموسم الجاري من الدوري المصري بالفوز على البنك الأهلي بنتيجة 2-0.

سجل ثنائية بيراميدز: مصطفى فتحي ومحمود صابر.

وشارك السعيد في 87 دقيقة من عمر اللقاء وخرج وعوضه محمد صادق.

وسدد السعيد 3 مرات على مرمى محمد أبو جبل، كما مرر 35 تمريرة صحيحة من أصل 49.

كما صنع فرصتين محققتين للتسجيل، وأرسل 5 تمريرات طولية من أصل 7.

وفاز بصراعين ثنائيين من أصل 5، وتحصل على خطأين لصالحه، وارتكب خطأ واحدا.

وأصبح السعيد ثاني لاعب من بيراميدز يحصد جائزة رجل المباراة في الدوري الموسم الحالي بعد مصطفى فتحي الذي حصدها في الجولة الأولى.

الفوز رفع رصيد بيراميدز لـ 5 نقاط من 3 مباريات، إذ يمتلك مباراة مؤجلة ضد الزمالك.

بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند 5 نقاط من 4 مباريات متكبدا هزيمته الأولى في الدوري.