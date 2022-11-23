أحمد عاطف يقلب الطاولة ويقود فيوتشر لـ فوز قاتل على أسوان

خطف فيوتشر فوزا قاتلا على حساب أسوان بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

تقدم أسوان بهدف أحمد بلحاج وسجل لفيوتشر أحمد عاطف ومهند لاشين.

الفوز رفع رصيد فيوتشر لـ 7 نقاط في المركز الرابع من 3 مباريات.

بينما يظل أسوان دون فوز ومتذيلا جدول الترتيب بـ 4 هزائم.

واستطاع بلحاج أن يدون أول أهداف أسوان في الدوري ليصبح حرس الحدود هو الفريق الوحيد الذي لم يسجل في المسابقة حتى الآن.

بعدما أصبح فيوتشر آخر فريق يستقبل هدفا في الدوري المصري بعدما حافظ على نظافة شباكه في المباراتين السابقتين.







































التشكيل

بدأ فيوتشر بمروان محسن في الهجوم، بينما جلس ماليك إيفونا على مقاعد بدلاء زهرة الجنوب.

وصف المباراة

دقائق اللقاء الأولى بدأت هادئة، دون أي محاولات خطيرة.

وكاد ديلسون كاموني مهاجم أسوان أن يستغل محاولة سعد سمير الخاطئة في المراوغة لكن محمود عبد الرحيم "جنش" خرج في الوقت المناسب وأمسك بالكرة في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 38 تصدى عمرو حسام حارس أسوان لرأسية مروان محسن.

وقبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول احتسب الحكم ركلة جزاء بداعي عرقلة هشام حافظ ظهير فيوتشر لـ محمد ناجي مهاجم أسوان داخل المنطقة.

وانبرى لها أحمد بلحاج وسجل هدف التقدم لأسوان وأول أهدافهم في الموسم الجديد بالدوري.

في الشوط الثاني أشرك علي ماهر كل من أحمد عاطف والحاج باري بدلا من أيمن الصفاقسي وناصر ماهر.

ولم يحتج أحمد عاطف سوى دقيقة واحد وتلقى بينية من باسم علي وسدد كرة قوية على يمين الحارس مسجلا التعادل في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 84 انطلق محمد حمدي زكي وانفرد وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم.

وتحصل أحمد عاطف على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة عقب عرقلته داخل المنطقة، وتأكد الحكم من صحة قراره لينبرى لها مهند لاشين ويسددها في الشباك مسجلا هدف الفوز القاتل لفيوتشر.