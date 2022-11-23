أحمد عاطف يقلب الطاولة ويقود فيوتشر لـ فوز قاتل على أسوان

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 19:22

كتب : FilGoal

فيوتشر - أسوان

خطف فيوتشر فوزا قاتلا على حساب أسوان بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

تقدم أسوان بهدف أحمد بلحاج وسجل لفيوتشر أحمد عاطف ومهند لاشين.

الفوز رفع رصيد فيوتشر لـ 7 نقاط في المركز الرابع من 3 مباريات.

أخبار متعلقة:
بلحاج يفتتح شريط أهداف أسوان في الدوري وينهي نظافة شباك فيوتشر انتهت الدوري المصري - فيوتشر (2) (1) أسوان وبيراميدز (2) (0) البنك سعد سمير يتحدث عن خطوة فيوتشر التاريخية.. والعودة لمنتخب مصر التشكيل - مروان محسن يقود فيوتشر.. وإيفونا على دكة بدلاء أسوان

بينما يظل أسوان دون فوز ومتذيلا جدول الترتيب بـ 4 هزائم.

واستطاع بلحاج أن يدون أول أهداف أسوان في الدوري ليصبح حرس الحدود هو الفريق الوحيد الذي لم يسجل في المسابقة حتى الآن.

بعدما أصبح فيوتشر آخر فريق يستقبل هدفا في الدوري المصري بعدما حافظ على نظافة شباكه في المباراتين السابقتين.

التشكيل

بدأ فيوتشر بمروان محسن في الهجوم، بينما جلس ماليك إيفونا على مقاعد بدلاء زهرة الجنوب.

Image

وصف المباراة

دقائق اللقاء الأولى بدأت هادئة، دون أي محاولات خطيرة.

وكاد ديلسون كاموني مهاجم أسوان أن يستغل محاولة سعد سمير الخاطئة في المراوغة لكن محمود عبد الرحيم "جنش" خرج في الوقت المناسب وأمسك بالكرة في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 38 تصدى عمرو حسام حارس أسوان لرأسية مروان محسن.

وقبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول احتسب الحكم ركلة جزاء بداعي عرقلة هشام حافظ ظهير فيوتشر لـ محمد ناجي مهاجم أسوان داخل المنطقة.

وانبرى لها أحمد بلحاج وسجل هدف التقدم لأسوان وأول أهدافهم في الموسم الجديد بالدوري.

في الشوط الثاني أشرك علي ماهر كل من أحمد عاطف والحاج باري بدلا من أيمن الصفاقسي وناصر ماهر.

ولم يحتج أحمد عاطف سوى دقيقة واحد وتلقى بينية من باسم علي وسدد كرة قوية على يمين الحارس مسجلا التعادل في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 84 انطلق محمد حمدي زكي وانفرد وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم.

وتحصل أحمد عاطف على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة عقب عرقلته داخل المنطقة، وتأكد الحكم من صحة قراره لينبرى لها مهند لاشين ويسددها في الشباك مسجلا هدف الفوز القاتل لفيوتشر.

فيوتشر أسوان في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
جاريدو: فاركو فريق دفاعي بشكل كبير.. وكنا الأحق بالفوز أحمد عاطف رجل مباراة فيوتشر وأسوان عبد الله بكري رجل مباراة فاركو ضد الإسماعيلي عبد الله السعيد رجل مباراة بيراميدز والبنك الأهلي لا جديد تعادلات ألميدا مع فاركو مستمرة.. والإسماعيلي يحصد نقطته الأولى الدرجة الثانية - رحيل 23 مدربا قبل استكمال الجولة السابعة بيراميدز يحقق فوزه الأول في الدوري ويُسقط البنك الأهلي بثنائية الدرجة الثانية - 3 أندية تتقاسم صدارة مجموعة بحري
أخر الأخبار
جاريدو: فاركو فريق دفاعي بشكل كبير.. وكنا الأحق بالفوز 13 دقيقة | الكرة المصرية
ياسر الشهراني يجري عملية جراحية ناجحة 22 دقيقة | قطر 2022
مباشر كأس العالم - بلجيكا ضد كندا 28 دقيقة | قطر 2022
كوستاريكا سهلة وبسيطة 46 دقيقة | قطر 2022
تشكيل بلجيكا - كورتوا في حراسة المرمى.. وهازارد ودي بروين يقودان الهجوم 47 دقيقة | قطر 2022
تشكيل كندا – ألفونسو ديفيز يقود الهجوم أمام بلجيكا في كأس العالم 50 دقيقة | قطر 2022
أحمد عاطف رجل مباراة فيوتشر وأسوان ساعة | الكرة المصرية
عبد الله بكري رجل مباراة فاركو ضد الإسماعيلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 ثُريا على حق 4 انتهت نهائي دوري مرتبط السلة - الأهلي (76)-(88) الاتحاد.. الأخضر يحسم الذهاب