لا جديد تعادلات ألميدا مع فاركو مستمرة.. والإسماعيلي يحصد نقطته الأولى

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 19:20

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة فاركو ضد الإسماعيلي

واصل فاركو تعادلاته تحت قيادة نونو ألميدا بعدما حصد الإسماعيلي نقطته الأولى بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

ورفع فاركو رصيده إلى ست نقاط دون هزيمة بانتصار وثلاثة تعادلات في المركز السادس.

بينما حصد الإسماعيلي نقطته الأولى بخسارة مباراتين والتعادل لأول مرة في ثلاث مباريات خاضهم الفريق.

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وبعد شوط أول سلبي، تقدم رزقي حمرون لفاركو أولا في الدقيقة 49 ليتقدم صاحب الأرض في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية.

بينما نجح باسم مرسي في معادلة النتيجة في الدقيقة 79 بعد تحويل عرضية صالح جمعة برأسية رائعة داخل الشباك.

وكاد مروان مجدي أن يخطف هدفا قاتلا في الدقيقة 97 بانفراد تام ولكن سدد الكرة بجوار القائم الأيمن لمرمى الإسماعيلي.

ويحل فاركو ضيفا على أسوان يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة.

بينما يستضيف الإسماعيلي فريق سموحة يوم الجمعة في نفس الجولة.

نونو ألميدا

تعادل فاركو في ثلاث مباريات من أربع مواجهات خاضهم الفريق في الدوري حتى الآن.

وواصل ألميدا هوايته مع فاركو بسلسلة تعادلات مستمرة وصلت نسبتها إلى 64% منذ قدومه لقيادة الفريق.

وتعادل ألميدا مع فاركو في 16 مباراة من أصل 25 خاضهم مع الفريق حتى الآن.

وفي آخر ست مباريات خاضهم فاركو في الدوري بشكل عام تعادل في خمسة منهم وفاز في واحدة أمام حرس الحدود.

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