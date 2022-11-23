الدرجة الثانية - رحيل 23 مدربا قبل استكمال الجولة السابعة

شهدت منافسات دوري الدرجة الثانية 3 استقالات جديدة بعد مرور الجولة السابعة من مجموعة بحري فيما لعب فرق مجموعتي القاهرة والصعيد 6 جولات.

وتقدم أبو العنين شحاته باستقالته من تدريب المجد السكندري عقب الهزيمة من سبورتينج بهدفين دون رد

فيما اعتذر حسام عبد العال عن عدم الاستمرار في قيادة دكرنس رغم تصدره لمجموعة بحري بعد الجولة السابعة متساويا مع المنصورة وكفر الشيخ.

كما استقال رمضان السيد من تدريب الأوليمبي بعد الهزيمة من نبروه بهدف دون رد.

ووصل عدد التغييرات الفنية في الدرجة الثانية إلى 23 استقالة بعد مرور 143 مبارة فقط.

جميع التغييرات الفنية في دوري الدرجة الثانية

1- إقالة أحمد كمال من كهرباء الإسماعيلية وتعيين صلاح ابو الفتوح بعد الجولة الثانية.

2- إقاله عبدالناصر محمد من الإنتاج الحربي بعد الجولة الثانية وتعيين سيد عيد.

3 -استقالة سعيد ابراهيم من الألومنيوم بعد الجولة الثالثة وتعيين حسن خيري مؤقتا

4 -استقالة نادر السيد بعد الجولة الثالثة من مركز شباب طامية وتعيين فؤاد سلامة

5 -استقالة محمد عبد الله من بايونيرز بعد الجولة الرابعة وتعيين حسن موسى

6 -استقالة حسن خيري بعد مباراة الجولة الرابعة وتعيين ابو طالب العيسوي

7 -استقالة حاتم حسن بعد الجولة الرابعة من الهلال وتعيين حوده الترك

8 -استقالة أحمد عبد الغني من الفيوم بعد الجولة الرابعة وتعيين خالد اينو

9- استقالة امير عزمي مجاهد من تدريب المنيا بعد الجولة الرابعة وتعيين شريف الخشاب

10- استقالة هاني عرفه المدير الفني لنادي الإعلاميين بعد الجولة الرابعة وتعيبن علاء ابراهيم

11- استقالة هيثم سمير من تدريب المدينة المنورة بعد الجولة الرابعة وتعيين شديد قناوي

12- استقالة محمد حسن من تدريب مستقبل وطن بعد الجولة الرابعة وتعيين سامر عبد الرحمن

13- استقالة صلاح ابو الفتوح من كهرباء الإسماعيلية بعد الجولة الرابعة وتعيين أشرف خضر

14 - استقالة ايمن الجمل من كفر الشيخ بعد الجولة الخامسة وتعيين عبد الفتاح عبد الرازق

15 - استقالة محمد صلاح من تدريب السكة الحديد بعد الجولة الخامسة وتعيين امير عزمي مجاهد

16 - استقالة حودة الترك من هلال مطروح وتعيين عبد العظيم هنيدي

17- استقالة هيثم شعبان من بتروجت وتعيين سيد عيد

18- استقالة محمد كابوريا من تدريب تليفونات بني سويف

19 - استقالة شريف الخشاب من تدريب المنيا

20 - استقالة ابو العنين شحاتة من تدريب المجد السكندري بعد الجولة السابعة

21- استقالة حسام عبد العال من تدريب دكرنس بعد الجولة السابعة

22- إقالة رمضان السيد من تدريب الأوليمبي بعد الجولة السابعة

23- استقالة سيد عيد من تدريب الإنتاج الحربي