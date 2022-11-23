مئوية وأمر يحدث لأول مرة منذ 88 عاما في 3 أرقام تاريخية لـ إسبانيا ضد كوستاريكا

كتب منتخب إسبانيا ثلاثة أرقام تاريخية في 45 دقيقة فقط في مباراته أمام كوستاريكا.

ويواجه منتخب إسبانيا منافسه كوستاريكا اليوم الأربعاء في ملعب الثمامة في أولى جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم اللاروخا بثلاثية دون رد.

وأصبح الهدف الأول في المباراة والذي سجله داني أولمو هو رقم 100 لإسبانيا في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم.

وبذلك أصبح منتخب إسبانيا سادس منتخب يسجل 100 هدف في كأس العالم بعد البرازيل وألمانيا والأرجنتين وإيطاليا وفرنسا.

أما الثلاثية فهذه أول مرة يسجل منتخب إسبانيا ثلاثة أهداف في الشوط الأول فقط في كأس العالم منذ حدوث الأمر في كأس العالم 1934 ضد البرازيل.

وانتهت المباراة آنذاك بفوز إسبانيا بثلاثة أهداف لهدف.

أما الرقم الثالث فيتعلق بالتمريرات، ومنذ كأس العالم 1966 هذا أكثر شوط أول في تاريخ البطولة يشهد قيام أي منتخب بعدد كبير من التمريرات الصحيحة.

فمرر لاعبو إسبانيا الكرة 537 مرة، ألمانيا ضد اليابان اليوم شهد تمرير المانشافت 422 مرة.

والمباراة الثالثة هي إسبانيا ضد روسيا في كأس العالم 2018 بواقع 395 تمريرة.

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