بيراميدز يحقق فوزه الأول في الدوري ويُسقط البنك الأهلي بثنائية

حقق بيراميدز فوزه الأول في الموسم الجاري من الدوري المصري بالفوز على البنك الأهلي بنتيجة 2-0 في الجولة الرابعة.

سجل ثنائية بيراميدز: مصطفى فتحي ومحمود صابر.

الفوز رفع رصيد بيراميدز لـ 5 نقاط من 3 مباريات، إذ يمتلك مباراة مؤجلة ضد الزمالك.

بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند 5 نقاط من 4 مباريات متكبدا هزيمته الأولى في الدوري.

التشكيل

بدأ كلا الفريقين بالقوة الهجومية الضاربة بحثا عن الانتصار بعد فترة طويلة من التوقف.

التهديد الأول في اللقاء جاء في الدقيقة الرابعة عشر بعد رأسية من فخر الدين بن يوسف لكن كرته مرت أعلى العارضة.

وبعد دقيقتين سجل التونسي هدف التقدم لبيراميدز بعد عرضية أرضية من محمد الشيبي.

انتظر إبراهيم نور الدين حكم اللقاء دقيقتين للتأكد مع حكام الفيديو على صحة الهدف، ومن ثم ألغاه بداعي التسلل.

هدأت أحداث اللقاء في الدقائق التالية.

وفي الدقيقة 40 أطلق عبد الله السعيد كرة من على بُعد 30 ياردة لكنها لم تشكل أي خطورة على مرمى محمد أبو جبل.

في الشوط الثاني ظلت ربع الساعة الأولى هادئة.

وكاد رزاق سيسيه أن يهز مرمى أحمد الشناوي لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 65.

واهتزت الشباك مجددا في اللقاء، واحتسبها تلك المرة إبراهيم نور الدين.

في الدقيقة 74 مرر البديل فاخري لاكاي بينية متقنة إلى مصطفى فتحي الذي سدد الكرة ببراعة فوق أبو جبل لتسكن الشباك.

وبعد 3 دقائق أضاف محمود صابر كرة الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لم يُحرك لها أبو جبل ساكنا معلنا ثاني أهداف بيراميدز.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع، سجل أسامة فيصل هدف تقليص الفارق برأسية بعد عرضية ناصر منسي لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وبعد دقيقة واحدة أشهر إبراهيم نور الدين البطاقة الصفراء الثانية في وجه أحمد ياسين ليخرج مدافع البنك الأهلي من أرض الملعب دون أي اعتراض، لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز الأول في الدوري.