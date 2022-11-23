الدرجة الثانية - 3 أندية تتقاسم صدارة مجموعة بحري

تتقاسم 3 أندية صدارة مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية عقب نهاية الجولة السابعة.

ورفع المنصورة رصيده إلى 13 نقطة عقب التعادل بهدف لكل فريق مع بروكسي صاحب المركز السابع برصيد 10 نقاط.

وتقدم أحمد العوضي بالهدف الأول للمنصورة وتعادل مصطفى الصفتي لبروكسي.

فيما انتصر دكرنس على طنطا بهدفين دون رد سجلهما علي شوقي ومحمد ربيع ليرتفع رصيده إلى 13 نقطة أيضا.

ورفع كفر الشيخ رصيده إلى 13 نقطة عقب الفوز على الهلال بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل شمس محارب وبلال زكريا ومحمود عبد الله أهداف كفر الشيخ في شباك الهلال.

وفاز الحمام على بلدية المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وانتصر أبو قير للأسمدة على المصري بالسلوم بهدف دون رد.

وحقق جمهورية شبين انتصاره الأول هذا الموسم بالفوز على بايونيرز بهدفين مقابل هدف.

وسجل أيمن سعد لبايونيرز ثم أحرز عزت جمال ومؤمن محسن لنادي جمهورية شبين.

في المقابل انتصر سبورتينج على المجد بهدفين دون رد سجلهما عبد الرحمن السويسي ومحمد رمضان.

وعاد نبروه بـ 3 نقاط ثمينة من خارج ملعبه بعد الفوزعلى الأوليمبي بهدف دون رد سجله عبده سمانة.