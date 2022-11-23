مران الزمالك - انتظام أكينيولا وثلاثي المنتخب الأولمبي تحضيرا لمواجهة المصري

انتظم البنيني سامسون أكينيولا مهاجم نادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ووصل سامسون أكينيولا إلى القاهرة قادما من بلاده خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان أكينيولا تعرض لأزمة خلال تواجده خارج مصر لقضاء فترة راحة سلبية رفقة أسرته بعدما انتهت فترة صلاحية جواز سفره.

وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية اليوم استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في كأس مصر.

كما شهدت التدريبات مشاركة ثلاثي المنتخب الأولمبي حسام عبدالمجيد وحسام أشرف ومحمد طارق عقب عودتهم من المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في مواجهتين وديتين أمام منتخب المغرب.

فيما خاض نبيل عماد لاعب الوسط حصة تأهيلية بالكرة على هامش مران اليوم ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الموضوع له استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وقام الجهاز الفني للفريق بتخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم في ظل اقتراب المواجهة المقبلة أمام المصري البورسعيدي في كأس مصر .

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات تأهيل متنوعة باستخدام بعض الأدوات التأهيلية المخصصة في فترة زمنية قصيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.‏