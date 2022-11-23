كأس العالم - تاكوما أسانو رجل مباراة ألمانيا واليابان

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 18:05

كتب : FilGoal

تاكوما أسانو

فاز تاكوما أسانو لاعب منتخب اليابان بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام ألمانيا.

وخسر منتخب ألمانيا مباراته الأولى في كأس العالم أمام اليابان بهدفين مقابل هدف في مفاجأة مدوية.

وتفوق تاكوما أسانو على باقي لاعبي المنتخبين، ليحصل على جائزة رجل المباراة.

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وسجل تاكوما أسانو الذي سدد كرة قوية سكنت يمين حارس المرمى في الدقيقة 83.

أسانو سابق الزمن من أجل الانضمام لقائمة اليابان في كأس العالم بسبب تعرضه للإصابة قبل المونديال.

لاعب بوخوم الألماني سجل هدف الفوز القاتل في منتخب الدولة المحترف بها.

أرقام تاكوما أساني في المباراة

دقائق اللعب: 33 دقيقة

التسديد على المرمى: 1

أهداف: 1

لمس الكرة: 14 مرة

دقة التمريرات: 83%

FiGoal.com قدم لكل متابعيه كرنفال كأس العالم والذي يأخذكم في رحلة مع كل لاعبي منتخبات المونديال لمعرفة المزيد من المعلومات عنهم.

ومن بينهم ثيو تاكوما أسانو نجم منتخب اليابان.

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