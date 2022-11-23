بلحاج يفتتح شريط أهداف أسوان في الدوري وينهي نظافة شباك فيوتشر

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 18:02

كتب : FilGoal

أسوان

حمل هدف أسوان الأول في شباك فيوتشر في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من الدوري المصري، رقمين لصالح الفريقين.

وتحصل أسوان على ركلة جزاء بداعي وجود عرقلة من المدافع هشام حافظ للاعب محمد ناجي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 42.

وبعد دقيقتين انبرى لها أحمد بلحاج وتقدم بالهدف الأول لأسوان.

أخبار متعلقة:
التشكيل - مروان محسن يقود فيوتشر.. وإيفونا على دكة بدلاء أسوان مباشر الدوري المصري - فيوتشر (1) (1) أسوان وبيراميدز (2) (0) البنك.. ركلة جزاااء كأس الرابطة - تألق الحضري يقود غزل المحلة لإنهاء مشوار أسوان بركلات الترجيح رئيس أسوان: الرمادي لم يتأخر عن طلب أسوان لتدريب الفريق

هدف هو الأول لـ أسوان في الدوري المصري الموسم الحالي بعد 3 مباريات سابقة لم يسجل بها وخسرها بنفس النتيجة 1-0.

وبذلك يظل حرس الحدود هو الفريق الوحيد الذي لم يسجل أي هدف في الدوري حتى الآن.

بينما استقبل فيوتشر الهدف الأول له في الدوري بعدما كان الفريق الوحيد الذي حافظ على نظافة شباكه في الجولات الثلاث من قبل.

وحافظ فيوتشر على نظافة شباكه ضد المقاولون العرب بتعادل سلبي وقبلها فوز بثنائية دون رد على حرس الحدود في أول مباراتين قبل أن تهتز في الثالثة، وله مباراة مؤجلة.

أسوان فيوتشر في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أحمد عاطف يقلب الطاولة ويقود فيوتشر لـ فوز قاتل على أسوان لا جديد تعادلات ألميدا مع فاركو مستمرة.. والإسماعيلي يحصد نقطته الأولى الدرجة الثانية - رحيل 23 مدربا قبل استكمال الجولة السابعة بيراميدز يحقق فوزه الأول في الدوري ويُسقط البنك الأهلي بثنائية الدرجة الثانية - 3 أندية تتقاسم صدارة مجموعة بحري مران الزمالك - انتظام أكينيولا وثلاثي المنتخب الأولمبي تحضيرا لمواجهة المصري انتهت الدوري المصري - فيوتشر (2) (1) أسوان وبيراميدز (2) (0) البنك مباشر الدوري المصري - فاركو (1) (1) الإسماعيلي.. تعادل جديد
أخر الأخبار
أحمد عاطف يقلب الطاولة ويقود فيوتشر لـ فوز قاتل على أسوان 10 دقيقة | الكرة المصرية
لا جديد تعادلات ألميدا مع فاركو مستمرة.. والإسماعيلي يحصد نقطته الأولى 12 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية - رحيل 23 مدربا قبل استكمال الجولة السابعة 23 دقيقة | الكرة المصرية
مئوية وأمر يحدث لأول مرة منذ 88 عاما في 3 أرقام تاريخية لـ إسبانيا ضد كوستاريكا 26 دقيقة | قطر 2022
بيراميدز يحقق فوزه الأول في الدوري ويُسقط البنك الأهلي بثنائية 26 دقيقة | الكرة المصرية
يوشيدا: حققنا انتصارا هائلا على ألمانيا ولكن بثلاث نقاط فقط.. وكررنا ما فعلته السعودية 43 دقيقة | قطر 2022
الدرجة الثانية - 3 أندية تتقاسم صدارة مجموعة بحري 44 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك - انتظام أكينيولا وثلاثي المنتخب الأولمبي تحضيرا لمواجهة المصري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 ثُريا على حق 4 انتهت نهائي دوري مرتبط السلة - الأهلي (76)-(88) الاتحاد.. الأخضر يحسم الذهاب