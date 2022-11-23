بلحاج يفتتح شريط أهداف أسوان في الدوري وينهي نظافة شباك فيوتشر

حمل هدف أسوان الأول في شباك فيوتشر في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من الدوري المصري، رقمين لصالح الفريقين.

وتحصل أسوان على ركلة جزاء بداعي وجود عرقلة من المدافع هشام حافظ للاعب محمد ناجي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 42.

وبعد دقيقتين انبرى لها أحمد بلحاج وتقدم بالهدف الأول لأسوان.

هدف هو الأول لـ أسوان في الدوري المصري الموسم الحالي بعد 3 مباريات سابقة لم يسجل بها وخسرها بنفس النتيجة 1-0.

وبذلك يظل حرس الحدود هو الفريق الوحيد الذي لم يسجل أي هدف في الدوري حتى الآن.

بينما استقبل فيوتشر الهدف الأول له في الدوري بعدما كان الفريق الوحيد الذي حافظ على نظافة شباكه في الجولات الثلاث من قبل.

وحافظ فيوتشر على نظافة شباكه ضد المقاولون العرب بتعادل سلبي وقبلها فوز بثنائية دون رد على حرس الحدود في أول مباراتين قبل أن تهتز في الثالثة، وله مباراة مؤجلة.