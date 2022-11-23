تشكيل كوستاريكا – نافاس وكامبيل أساسيان.. ورويز بديل أمام إسبانيا
الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 17:08
كتب : FilGoal
أعلن لويس فيرناندو سواريز المدير الفني لمنتخب كوستاريكا عن تشكيل مباراة إسبانيا بالجولة الأولى من المجموعة الخامسة لكأس العالم 2022.
وشهد كيلور نافاس وسيلسو بورخيس وجويل كامبيل نجوم الجيل الذهبي في 2014.
ويتواجد القائد المخضرم بريان رويز على مقاعد البدلاء، حاله حال المدافع كيندال واستون.
🇨🇷 𝙇𝙊𝙎 𝙏𝙄𝙏𝙐𝙇𝘼𝙍𝙀𝙎 🇨🇷
Así debutamos en el Mundial de Catar ante España. 🫡
¡VAMOS SELE, LLEGÓ EL MOMENTO! 🔥#FCRF #LaSele #PuraVidaEnQatar22 #YoTambienEstoyLoco pic.twitter.com/wIszqRDuud— FCRF (@fedefutbolcrc) November 23, 2022
تشكيل كوستاريكا:
حراسة المرمى: كيلور نافاس
الدفاع: كيشير فولير سبينس – أوسكار دوارتي - كارلوس مارتينيز – فرانسيسكو كالفو – بريان أوفييدو
الوسط: جويل كامبيل – سيلسو بورخيس – يلستين تيخيدا – جيويسون بينيتي
الهجوم: أنتوني كونتريراس
دكة البدلاء: إستيبان ألفارادو - باتريك سيكييرا – كيندال واستون - خوان بابلو فارجاس - دانييل تشاكون - رونالد ماتاريتا - يوستين سالاس - روان ويلسون - جيرسون توريس - دوجلاس لوبيز - ألفارو زامورا - أنتوني هيرنانديز - براندون أجييرا - بريان رويز - جوان فينيجاس