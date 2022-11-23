انتهت الدوري المصري - فيوتشر (2) (1) أسوان وبيراميدز (2) (0) البنك
الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 16:59
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي فيوتشر ضد أسوان، وبيراميدز ضد البنك الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري.
فيوتشر ضد أسوان
انتهت
ق 90+1: جوووول مهند لاشين يسجل هدف التقدم لفيوتشر من علامة الجزاء.
ق 89: ركلة جزاااء لفيوتشر بعد عرقلة أحمد عاطف داخل منطقة جزاء أسوان.
ق 84: انفراد من محمد حمدي زكي وتسديدة أرضية قوية تمر بجوار القائم.
ق 47: جووول أحمد عاطف يسجل هدف التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 44: جووول أحمد بلحاج يتقدم بالهدف الأول لأسوان من ركلة جزاء.
ق 42: ركلة جزاء لصالح أسوان بداعي وجود عرقلة من المدافع هشام حافظ للاعب محمد ناجي داخل منطقة الجزاء.
ق 4: جوزيف نجويم أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها مروان محسن برأسية من على القائم الثاني ولكن مرت بعيدة عن المرمى.
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة، من هنـــــــــــــــــا.
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بيراميدز ضد البنك الأهلي
انتهت
ق 75: جووول الثاااني.. انتفاضة بيراميدز، تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك أبو جبل الذي لم يتحرك صوب الكرة.
ق 74: جووول أووول في اللقاء، مصطفى فتحي ينفرد بعد بينية من فاخري لاكاي ويسدد كرة بطريقة رائعة من فوق الحارس.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 40: تسديدة قوية من عبد الله السعيد تمر بجوار القائم ودون خطورة
ق 18: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل
ق 16: جوووول أوووول لبيراميدز، كرة ارتدت من الحارس وعرضية من الشيبي الذي مرر عرضية أرضية لفخر الدين بن يوسف أعلنت الهدف الأول.
ق 14: رأسية من فخر الدين بن يوسف تمر أعلى العارضة.
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة، من هنـــــــــــــــــا.