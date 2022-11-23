انتهت الدوري المصري - فيوتشر (2) (1) أسوان وبيراميدز (2) (0) البنك

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 16:59

كتب : FilGoal

فيوتشر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي فيوتشر ضد أسوان، وبيراميدز ضد البنك الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

فيوتشر ضد أسوان

انتهت

أخبار متعلقة:
التشكيل - مروان محسن يقود فيوتشر.. وإيفونا على دكة بدلاء أسوان التشكيل - السعيد ورمضان ومصطفى فتحي أساسيون لـ بيراميدز.. والبنك الأهلي بالقوة الضاربة تشكيل الإسماعيلي – حازم مرسي أساسي على حساب باسم مرسي أمام فاركو

ق 90+1: جوووول مهند لاشين يسجل هدف التقدم لفيوتشر من علامة الجزاء.

ق 89: ركلة جزاااء لفيوتشر بعد عرقلة أحمد عاطف داخل منطقة جزاء أسوان.

ق 84: انفراد من محمد حمدي زكي وتسديدة أرضية قوية تمر بجوار القائم.

ق 47: جووول أحمد عاطف يسجل هدف التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: جووول أحمد بلحاج يتقدم بالهدف الأول لأسوان من ركلة جزاء.

ق 42: ركلة جزاء لصالح أسوان بداعي وجود عرقلة من المدافع هشام حافظ للاعب محمد ناجي داخل منطقة الجزاء.

ق 4: جوزيف نجويم أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها مروان محسن برأسية من على القائم الثاني ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة، من هنـــــــــــــــــا.

---

بيراميدز ضد البنك الأهلي

انتهت

ق 75: جووول الثاااني.. انتفاضة بيراميدز، تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك أبو جبل الذي لم يتحرك صوب الكرة.

ق 74: جووول أووول في اللقاء، مصطفى فتحي ينفرد بعد بينية من فاخري لاكاي ويسدد كرة بطريقة رائعة من فوق الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: تسديدة قوية من عبد الله السعيد تمر بجوار القائم ودون خطورة

ق 18: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق 16: جوووول أوووول لبيراميدز، كرة ارتدت من الحارس وعرضية من الشيبي الذي مرر عرضية أرضية لفخر الدين بن يوسف أعلنت الهدف الأول.

ق 14: رأسية من فخر الدين بن يوسف تمر أعلى العارضة.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة، من هنـــــــــــــــــا.

فيوتشر أسوان في الدوري بيراميدز البنك الأهلي
نرشح لكم
أحمد عاطف يقلب الطاولة ويقود فيوتشر لـ فوز قاتل على أسوان لا جديد تعادلات ألميدا مع فاركو مستمرة.. والإسماعيلي يحصد نقطته الأولى الدرجة الثانية - رحيل 23 مدربا قبل استكمال الجولة السابعة بيراميدز يحقق فوزه الأول في الدوري ويُسقط البنك الأهلي بثنائية الدرجة الثانية - 3 أندية تتقاسم صدارة مجموعة بحري مران الزمالك - انتظام أكينيولا وثلاثي المنتخب الأولمبي تحضيرا لمواجهة المصري بلحاج يفتتح شريط أهداف أسوان في الدوري وينهي نظافة شباك فيوتشر مباشر الدوري المصري - فاركو (1) (1) الإسماعيلي.. تعادل جديد
أخر الأخبار
أحمد عاطف يقلب الطاولة ويقود فيوتشر لـ فوز قاتل على أسوان 9 دقيقة | الكرة المصرية
لا جديد تعادلات ألميدا مع فاركو مستمرة.. والإسماعيلي يحصد نقطته الأولى 11 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية - رحيل 23 مدربا قبل استكمال الجولة السابعة 22 دقيقة | الكرة المصرية
مئوية وأمر يحدث لأول مرة منذ 88 عاما في 3 أرقام تاريخية لـ إسبانيا ضد كوستاريكا 25 دقيقة | قطر 2022
بيراميدز يحقق فوزه الأول في الدوري ويُسقط البنك الأهلي بثنائية 25 دقيقة | الكرة المصرية
يوشيدا: حققنا انتصارا هائلا على ألمانيا ولكن بثلاث نقاط فقط.. وكررنا ما فعلته السعودية 42 دقيقة | قطر 2022
الدرجة الثانية - 3 أندية تتقاسم صدارة مجموعة بحري 43 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك - انتظام أكينيولا وثلاثي المنتخب الأولمبي تحضيرا لمواجهة المصري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 ثُريا على حق 4 انتهت نهائي دوري مرتبط السلة - الأهلي (76)-(88) الاتحاد.. الأخضر يحسم الذهاب