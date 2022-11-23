انتهت الدوري المصري - فيوتشر (2) (1) أسوان وبيراميدز (2) (0) البنك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي فيوتشر ضد أسوان، وبيراميدز ضد البنك الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

فيوتشر ضد أسوان

انتهت

ق 90+1: جوووول مهند لاشين يسجل هدف التقدم لفيوتشر من علامة الجزاء.

ق 89: ركلة جزاااء لفيوتشر بعد عرقلة أحمد عاطف داخل منطقة جزاء أسوان.

ق 84: انفراد من محمد حمدي زكي وتسديدة أرضية قوية تمر بجوار القائم.

ق 47: جووول أحمد عاطف يسجل هدف التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: جووول أحمد بلحاج يتقدم بالهدف الأول لأسوان من ركلة جزاء.

ق 42: ركلة جزاء لصالح أسوان بداعي وجود عرقلة من المدافع هشام حافظ للاعب محمد ناجي داخل منطقة الجزاء.

ق 4: جوزيف نجويم أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها مروان محسن برأسية من على القائم الثاني ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة، من هنـــــــــــــــــا.

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بيراميدز ضد البنك الأهلي

انتهت

ق 75: جووول الثاااني.. انتفاضة بيراميدز، تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك أبو جبل الذي لم يتحرك صوب الكرة.

ق 74: جووول أووول في اللقاء، مصطفى فتحي ينفرد بعد بينية من فاخري لاكاي ويسدد كرة بطريقة رائعة من فوق الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: تسديدة قوية من عبد الله السعيد تمر بجوار القائم ودون خطورة

ق 18: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق 16: جوووول أوووول لبيراميدز، كرة ارتدت من الحارس وعرضية من الشيبي الذي مرر عرضية أرضية لفخر الدين بن يوسف أعلنت الهدف الأول.

ق 14: رأسية من فخر الدين بن يوسف تمر أعلى العارضة.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة، من هنـــــــــــــــــا.