تشكيل إسبانيا – أسينسيو مهاجم وهمي.. ورودري قلب دفاع أمام كوستاريكا

أعلن لويس إنريكي مارتينيز المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن تشكيل بلاده لمواجهة كوستاريكا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم 2022.

وشهد تشكيل إسبانيا الدفع بـ رودري في عمق الدفاع على حساب باو توريس وإيريك جارسيا.

كما يلعب ماركو أسينسيو كمهاجم وهمي، ويتواجد ألفارو موراتا على مقاعد البدلاء.

ويشارك على الجناحين: فيران توريس، وداني أولمو على حساب أنسو فاتي وجيريمي بينو وبابلو سارابيا.

تشكيل إسبانيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: داني كارباخال – رودري – أيمريك لابورت – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – جافي – بيدري

الهجوم: فيران توريس – ماركو أسينسيو – داني أولمو

دكة البدلاء: روبيرت سانشيز - دافيد رايا - باو توريس - إيريك جارسيا - هوجو جيامون - سيزار أزبيليكويتا – أليكس بالدي – كوكي - ماركوس يورينتي - كارلوس سولير - نيكو ويليامز - جيريمي بينو - بابلو سارابيا - أنسو فاتي - ألفارو موراتا