تشكيل إسبانيا – أسينسيو مهاجم وهمي.. ورودري قلب دفاع أمام كوستاريكا

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 16:40

كتب : FilGoal

ماركو أسينسيو - إسبانيا

أعلن لويس إنريكي مارتينيز المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن تشكيل بلاده لمواجهة كوستاريكا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم 2022.

وشهد تشكيل إسبانيا الدفع بـ رودري في عمق الدفاع على حساب باو توريس وإيريك جارسيا.

كما يلعب ماركو أسينسيو كمهاجم وهمي، ويتواجد ألفارو موراتا على مقاعد البدلاء.

ويشارك على الجناحين: فيران توريس، وداني أولمو على حساب أنسو فاتي وجيريمي بينو وبابلو سارابيا.

تشكيل إسبانيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: داني كارباخال – رودري – أيمريك لابورت – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – جافي – بيدري

الهجوم: فيران توريس – ماركو أسينسيو – داني أولمو

دكة البدلاء: روبيرت سانشيز - دافيد رايا - باو توريس - إيريك جارسيا - هوجو جيامون - سيزار أزبيليكويتا – أليكس بالدي – كوكي - ماركوس يورينتي - كارلوس سولير - نيكو ويليامز - جيريمي بينو - بابلو سارابيا - أنسو فاتي - ألفارو موراتا

إسبانيا منتخب إسبانيا كأس العالم كأس عالم 2022 قطر 2022 في المونديال
نرشح لكم
مؤتمر تيتي: الجميع في البرازيل يعيش ضغوط كأس العالم.. والرقص لا يقلل من أحد كأس العالم - مؤتمر بيكفورد: هاري كين بخير.. ويجب أن نحذر من بوليسيتش منتخب السعودية يكشف طبيعة إصابة سلمان الفرج مؤتمر سانتوس: لم نناقش أزمة رونالدو.. ونحترم غانا بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان مؤتمر سيلفا: نطلب الثقة من الجماهير.. ونيمار سيدخل كأس العالم بأفضل شكل داليتش: لاعبو كرواتيا كانوا خائفين أمام المغرب وافتقدوا الشجاعة مؤتمر برونو فيرنانديز: رونالدو كان متوترا الفترة الماضية.. ولم يشارك قراره معي
أخر الأخبار
تشكيل إسبانيا – أسينسيو مهاجم وهمي.. ورودري قلب دفاع أمام كوستاريكا 11 دقيقة | قطر 2022
التشكيل - مروان محسن يقود فيوتشر.. وإيفونا على دكة بدلاء أسوان 18 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر تيتي: الجميع في البرازيل يعيش ضغوط كأس العالم.. والرقص لا يقلل من أحد 27 دقيقة | قطر 2022
تشكيل الإسماعيلي – حازم مرسي أساسي على حساب باسم مرسي أمام فاركو 32 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - السعيد ورمضان ومصطفى فتحي أساسيون لـ بيراميدز.. والبنك الأهلي بالقوة الضاربة 34 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم - مؤتمر بيكفورد: هاري كين بخير.. ويجب أن نحذر من بوليسيتش 35 دقيقة | قطر 2022
تشكيل فاركو – حمادة في الوسط.. وحمرون أساسي لأول مرة أمام الإسماعيلي 40 دقيقة | الكرة المصرية
منتخب السعودية يكشف طبيعة إصابة سلمان الفرج ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 4 ثُريا على حق