مؤتمر تيتي: الجميع في البرازيل يعيش ضغوط كأس العالم.. والرقص لا يقلل من أحد

شدد تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل أن الضغوط تقع على الجميع في الشعب عندما يتعلق الأمر بكأس العالم، مشيرا إلى أن الاحتفال بالرقص لا يقلل من أحد.

ويبدأ منتخب البرازيل مشواره في كأس العالم المقام في قطر بمواجهة صربيا.

وقال تيتي في المؤتمر الصحفي: "إنها نقلة نوعية، البرازيل لديها تقاليد عريقة وشغف كبير بكرة القدم وهذا يمنحني ثقة ورغبة كبيرة في تحقيق النجاح".

وأضاف عن ضغوط الفوز بالكأس ".القصة جميلة وتسبب الضغط بالفعل ولكنه الضغط الذي يعيشه بلد بأكمله في كل شيء. فهي بمثابة عملية تعليمية وكرة القدم تتعلق أيضًا بالتعلم".

وتابع مازحا عن اختيارات التشكيل "تياجو (سيلفا) أخبرني بأنه يجب ألا أفصح عنها".

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وواصل "اللعب كل ثلاثة أيام أمر صعب، سيكون الإجهاد كبيرا وسيحتاج الأطباء للعمل بشكل أكبر مع اللاعبين".

واستكمل عن الاحتفال بالأهداف "إنها سمة من سماتنا ولا نقصد بها التقليل من أحد، إنها مظهر من مظاهر التعبير عن الفرحة، وكما نحترم ثقافات الآخرين فيجب أن يحترمونا".

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واستطرد "سنلعب أمام خصم صعب، لعب مباريات قوية مؤخرا وحقق نتائج جيدة. درسناهم جيدا ونعرف كيف نواجههم مع توخي الحذر".

وأردف عن رافينيا "لقد فاجئنا منذ البداية عندما كان في ليدز من حيث السرعة والمهارة، حقق نقلة كبيرة في مسيرته بالانتقال إلى برشلونة. ما زال ينافس مع ديمبيلي هناك ولكن هذا لا يؤثر عليه ولديه القدرة على التكيف".

وأتم عن خسارة الأرجنتين: "بالطبع ستعطينا مثلا على أنه يجب ان نتوخي الحذر ونحترم الجميع. الأمر بمثابة الفخر لكل بلد والجميع سيقدم كل ما لديه".

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ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.

ويشارك سيلفا في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.