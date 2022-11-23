تشكيل الإسماعيلي – حازم مرسي أساسي على حساب باسم مرسي أمام فاركو
الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 16:18
كتب : FilGoal
أعلن خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للإسماعيلي عن تشكيل فريقه لمواجهة فاركو في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.
وشهد التشكيل الدفع بـ حازم مرسي في خط الهجوم على حساب باسم مرسي المتواجد على مقاعد البدلاء.
كما يتواجد صالح جمعة وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي في الدكة.
ويحتل الإسماعيلي المركز 17 دون أي نقطة حتى اللحظة.
تشكيل الإسماعيلي:
حراسة المرمى: محمد فوزي
الدفاع: عصام صبحي – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد دسوقي
الوسط: محمد مخلوف – عماد حمدي – عمر الوحش – محمد عبد السميع
الهجوم: حازم مرسي – أحمد مدبولي
دكة البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم – كريم عرفات – صالح جمعة – محمد حسن – محمد نصر – مصطفى فارس – باسم مرسي – عبد الرحمن مجدي – محمد الشامي
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - فيوتشر (0) (1) أسوان وبيراميدز (0) (0) البنك.. جووووول أوووول مباشر الدوري المصري - فاركو (0) (0) الإسماعيلي.. فرصة مهدرة من باهر التشكيل - مروان محسن يقود فيوتشر.. وإيفونا على دكة بدلاء أسوان التشكيل - السعيد ورمضان ومصطفى فتحي أساسيون لـ بيراميدز.. والبنك الأهلي بالقوة الضاربة تشكيل فاركو – حمادة في الوسط.. وحمرون أساسي لأول مرة أمام الإسماعيلي الخطيب: العلاقة مع اتصالات بدأت منذ سنوات.. والأهلي دائما ما يمتلك الريادة مران الأهلي - تقسيمة قوية وتدريبات خططية من كولر مواعيد مباريات الأربعاء 23 نوفمبر 2022 – منتخب عربي أمام وصيف كأس العالم
أخر الأخبار
الكرة بلا ألوان 37 دقيقة | قطر 2022