تشكيل الإسماعيلي – حازم مرسي أساسي على حساب باسم مرسي أمام فاركو

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 16:18

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - مباراة ودية أمام مصر للتأمين

أعلن خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للإسماعيلي عن تشكيل فريقه لمواجهة فاركو في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل الدفع بـ حازم مرسي في خط الهجوم على حساب باسم مرسي المتواجد على مقاعد البدلاء.

كما يتواجد صالح جمعة وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي في الدكة.

ويحتل الإسماعيلي المركز 17 دون أي نقطة حتى اللحظة.

تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: عصام صبحي – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد دسوقي

الوسط: محمد مخلوف – عماد حمدي – عمر الوحش – محمد عبد السميع

الهجوم: حازم مرسي – أحمد مدبولي

دكة البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم – كريم عرفات – صالح جمعة – محمد حسن – محمد نصر – مصطفى فارس – باسم مرسي – عبد الرحمن مجدي – محمد الشامي

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