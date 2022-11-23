التشكيل - السعيد ورمضان ومصطفى فتحي أساسيون لـ بيراميدز.. والبنك الأهلي بالقوة الضاربة

يبدأ عبد الله السعيد ورمضان صبحي ومصطفى فتحي في تشكيل بيراميدز الأساسي لمواجهة البنك الأهلي الذي يبدأ بالقوة الضاربة في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويحرس محمد أبو جبل عرين البنك الأهلي في لقاء الفريقين.

وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي – علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي

الوسط: بلاتي توريه – إسلام عيسى – عبد الله السعيد

الهجوم: رمضان صبحي – مصطفى فتحي – فخر الدين بن يوسف

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: إسحاقو يعقوبو – أحمد ياسين – محمود الجزار – أحمد توفيق

الوسط: محمد فتحي – حمدي علاء

أمامهما: محمد هلال – كريم بامبو – رزاق سيسيه

الهجوم: ناصر منسي

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 5 نقاط من 3 مباريات.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني عشر برصيد نقطتين من مباراتين.