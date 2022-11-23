تشكيل فاركو – حمادة في الوسط.. وحمرون أساسي لأول مرة أمام الإسماعيلي

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 16:10

كتب : أحمد الخولي

المقاولون - فاركو

أعلن نونو ألميدا المدير الفني لـ فاركو عن تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في استاد الإسكندرية بالجولة الرابعة للدوري المصري.

وشهد التشكيل تواجد الدولي المصري محمود حمادة في خط الوسط.

كما يشارك الجزائري رزقي حمرون أساسيًا لأول مرة منذ انضمامه قادمًا من شبيبة القبائل مطلع الموسم.

ويحتل فاركو المركز السادس برصيد 5 نقاط، ولم تهتز شباكه إلا مرة وحيدة.

تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: جابر كامل – رامي صبري – عبد الله بكري – أحمد عبد العزيز "مودي" – أحمد صغيري

الوسط: أحمد البحراوي – محمود حمادة – كينجسلي سوكاري

الهجوم: رزقي حمرون – زياد طلبة

دكة البدلاء: محمود السيد - شكري نجيب - أحمد عوض - أحمد فؤاد - محمود عماد - عزمي غوما - مروان مجدي - علي بهيج – عبد الناصر محمد

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