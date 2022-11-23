مؤتمر سانتوس: لم نناقش أزمة رونالدو.. ونحترم غانا

شدد فيرناندو سانتوس المدير الفني لـ البرتغال على أن أزمة رونالدو الأخيرة لم تناقش داخل معسكر المنتخب قبل بداية حملة كأس العالم.

وأعلن مانشستر يونايتد فسخ تعاقده مع كريستيانو رونالدو بالتراضي، الأمر الذين أوضحه اللاعب عبر حسابه الشخصي كذلك.

وقال سانتوس في المؤتمر الصحفي: "لم نناقش قضية مانشستر يونايتد وكريستيانو رونالدو داخل المنتخب، ربما يتحدث إلى اللاعبين حول هذا الموضوع، لكن ليس معي".

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وأضاف "غانا خصم سيسبب لنا الكثير من المتاعب، لديهم لاعبين مميزين، ونحن نحترمهم كثيرا".

وتابع "الفرق الإفريقية موهوبة للغاية ولا يمكن التنبؤ ما ستواجه بالإضافة إلى أنهم تحسنوا كثيرا وأصبح لديهم المواهب الفردية المتعددة".

وأتم "نأمل أن نصل إلى دور الـ16، لدينا فريق جيد ويمكننا تحقيق الفوز على جميع المنتخبات في مجموعتنا".

ويلعب منتخب البرتغال المجموعة الثامنة بجوار كل من غانا والأوروجواي وكوريا الجنوبية.

ويواجه منتخب البرتغال منافسه غانا غدا الخميس في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم.