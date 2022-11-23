مؤتمر سانتوس: لم نناقش أزمة رونالدو.. ونحترم غانا

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 15:46

كتب : FilGoal

فيرناندو سانتوس - البرتغال

شدد فيرناندو سانتوس المدير الفني لـ البرتغال على أن أزمة رونالدو الأخيرة لم تناقش داخل معسكر المنتخب قبل بداية حملة كأس العالم.

وأعلن مانشستر يونايتد فسخ تعاقده مع كريستيانو رونالدو بالتراضي، الأمر الذين أوضحه اللاعب عبر حسابه الشخصي كذلك.

وقال سانتوس في المؤتمر الصحفي: "لم نناقش قضية مانشستر يونايتد وكريستيانو رونالدو داخل المنتخب، ربما يتحدث إلى اللاعبين حول هذا الموضوع، لكن ليس معي".

أخبار متعلقة:
مؤتمر سيلفا: نطلب الثقة من الجماهير.. ونيمار سيدخل كأس العالم بأفضل شكل مينامينو: نستهدف التتويج بـ كأس العالم الثالثة للاعبي بايرن في كأس العالم.. إصابة نصير مزراوي مع المغرب ضد كرواتيا سلة - مصر تنظم المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم

اقرأ - القصة الكاملة لفسخ تعاقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

وأضاف "غانا خصم سيسبب لنا الكثير من المتاعب، لديهم لاعبين مميزين، ونحن نحترمهم كثيرا".

وتابع "الفرق الإفريقية موهوبة للغاية ولا يمكن التنبؤ ما ستواجه بالإضافة إلى أنهم تحسنوا كثيرا وأصبح لديهم المواهب الفردية المتعددة".

وأتم "نأمل أن نصل إلى دور الـ16، لدينا فريق جيد ويمكننا تحقيق الفوز على جميع المنتخبات في مجموعتنا".

ويلعب منتخب البرتغال المجموعة الثامنة بجوار كل من غانا والأوروجواي وكوريا الجنوبية.

ويواجه منتخب البرتغال منافسه غانا غدا الخميس في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم.

كأس العالم البرتغال غانا
نرشح لكم
مؤتمر تيتي: الجميع في البرازيل يعيش ضغوط كأس العالم.. والرقص لا يقلل من أحد كأس العالم - مؤتمر بيكفورد: هاري كين بخير.. ويجب أن نحذر من بوليسيتش منتخب السعودية يكشف طبيعة إصابة سلمان الفرج بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان مؤتمر سيلفا: نطلب الثقة من الجماهير.. ونيمار سيدخل كأس العالم بأفضل شكل داليتش: لاعبو كرواتيا كانوا خائفين أمام المغرب وافتقدوا الشجاعة مؤتمر برونو فيرنانديز: رونالدو كان متوترا الفترة الماضية.. ولم يشارك قراره معي النصيري: حققنا الأهم أمام كرواتيا.. وقادرون على الصعود لدور الـ16
أخر الأخبار
التشكيل - مروان محسن يقود فيوتشر.. وإيفونا على دكة بدلاء أسوان 7 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر تيتي: الجميع في البرازيل يعيش ضغوط كأس العالم.. والرقص لا يقلل من أحد 15 دقيقة | قطر 2022
تشكيل الإسماعيلي – حازم مرسي أساسي على حساب باسم مرسي أمام فاركو 20 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - السعيد ورمضان ومصطفى فتحي أساسيون لـ بيراميدز.. والبنك الأهلي بالقوة الضاربة 23 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم - مؤتمر بيكفورد: هاري كين بخير.. ويجب أن نحذر من بوليسيتش 24 دقيقة | قطر 2022
تشكيل فاركو – حمادة في الوسط.. وحمرون أساسي لأول مرة أمام الإسماعيلي 28 دقيقة | الكرة المصرية
منتخب السعودية يكشف طبيعة إصابة سلمان الفرج 48 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر سانتوس: لم نناقش أزمة رونالدو.. ونحترم غانا 52 دقيقة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 4 ثُريا على حق